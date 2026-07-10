Son dakika | Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı!

piyasa verilerine göre, döviz piyasalarında yukarı yönlü hareket eğilimi etkisini sürdürüyor. Güne artışla başlayan dolar/TL, şu sıralarda 46,9860 seviyesinden işlem görüyor.

Dün gün boyunca yükseliş kanadında hareket eden dolar/TL, bir önceki kapanış değerinin yüzde 0,2 üzerinde bir oran yakalayarak günü 46,9220 seviyesinden noktalamıştı.

Bugün ise saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,1'lik sınırlı bir primle 46,9860 seviyesinde dengelenen dolar/TL'ye ek olarak aynı dakikalarda avro/TL bir önceki seans kapanışına kıyasla yüzde 0,3 artışla 53,8010'dan, sterlin/TL ise yine yüzde 0,3 kazançla 63,1610 seviyesinden alıcı buluyor.

KÜRESEL ENFLASYON BASKISI VE ŞAHİN MERKEZ BANKALARI

Uluslararası piyasalarda, Orta Doğu bölgesinde yaşanan askeri ve jeopolitik gelişmelerin tetiklediği enerji maliyetlerindeki artışlar, makroekonomik öngörüler üzerindeki ağırlığını koruyor.

Dünya genelinde enflasyonist baskıların yeniden canlanabileceğine dair endişeler, büyük merkez bankalarının sıkılaştırıcı ve daha "şahin" bir yönetim politikası benimsemesine yol açıyor. Para piyasalarında yapılan güncel fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl bitmeden 25 baz puanlık yeni bir faiz artırımına imza atabileceği tahmin ediliyor. Söz konusu bu beklentiler, doların gelişmiş diğer para birimleri karşısında yüksek değerini korumasını sağlıyor.

FED BEŞ YENİ ÇALIŞMA GRUBU KURDU

Bu gelişmelerin yanı sıra para politikasının küresel işleyişini ve uygulanabilirliğini daha etkin hale getirmek amacıyla adımlar atan Fed, oluşturulan 5 farklı çalışma grubunun hedeflerini ve bu grupların lider kadrosunu kamuoyuna ilan etti. Banka tarafından yapılan resmi duyuruda, kurulan yeni komisyonların para politikasının genel mekanizması açısından hayati öneme sahip alanlarda detaylı incelemeler yürüteceği aktarıldı.

Konuya ilişkin kritik açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Kevin Warsh, kurumun fiyat istikrarını sağlama ve istihdamı maksimum seviyeye çıkarma hedeflerine yönelik sarsılmaz bir kararlılık içinde olduğunu dile getirdi.

YURT İÇİ PİYASALARI SANAYİ VERİLERİNE ODAKLANDI

ABD ekonomisinin son jenerasyon boyunca çok büyük bir dönüşüm geçirdiğini ve bu yapısal değişimin hiçbir dönemde şu anki kadar belirgin olmadığını belirten Warsh, her bir çalışma grubunun, politika yapıcılar tarafından kullanılan analitik araçların, yöntemlerin ve genel politika yaklaşımlarının nasıl iyileştirilebileceğini derinlemesine masaya yatıracağını kaydetti. Warsh, konuşmasında net bir duruş sergileyerek, "Hedef çok net, Fed'in bu kritik dönemde hedeflerimize ulaşmak için en iyi konumda olmasını sağlamak." dedi.

Yurt içi piyasalarda bugün analistlerin ana odağında açıklanacak olan sanayi üretimi verileri yer alırken, yurt dışı tarafta ise makroekonomik veri ajandası oldukça sakin bir seyir izliyor.