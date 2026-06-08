Son dakika | Dolar rekor kırdı! Tüm zamanların zirvesine çıktı

ABD'de beklentilerin üzerinde gerçekleşen istihdam rakamları ve Fed'in faiz artırım kulvarına geri dönebileceğine dair öngörülerin kuvvetlenmesi, doları küresel ölçekte yukarı taşımaya devam ediyor.

Uluslararası piyasalardaki bu rüzgar içeride doğrudan fırtınaya dönüştü ve Dolar/TL kuru haftanın ilk işlem gününde 46,10 seviyesine fırlayarak tarihi rekorunu bir kez daha tazeledi.

ABD kanadından paylaşılan ve piyasa tahminlerini geride bırakan istihdam verileri, Fed’in bu sene içerisinde yeniden faiz artışına gidebileceği sinyalini verdi. Bu durum, ABD para birimini diğer ülkelerin para birimleri karşısında güçlü tutmayı sürdürüyor. Dolar endeksi de haftanın ilk gününde son iki aylık sürecin en yüksek seviyelerine yakın bir bantta işlem görmeye devam etti.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi verilere göre, tarım dışı istihdam mayıs ayı döneminde 172 bin kişi artış kaydederek piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. İstihdam piyasasındaki bu güçlü duruş ve enerji fiyatlarında gözlenen yukarı yönlü ivmenin enflasyon üzerindeki baskıyı artırma ihtimali, yatırımcıların Fed'in para politikasına yönelik ajandasını tamamen yeniden değiştirmesine yol açtı.

DOLAR/TL YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

Dolar/TL kuru yeni haftanın ilk seansında yüzde 0,13 oranında değer kazanarak 46,10 seviyesinden işlem gördü. Doların küresel piyasalarda kurduğu bu mutlak hakimiyet neticesinde euro/dolar paritesi 1,1507 seviyesine kadar geri çekildi ve son iki ayın en dip noktasına indi. İngiliz sterlini ise 1,33165 dolar seviyesinden alıcı bularak son üç haftanın en düşük basamağına geriledi.

Değer kaybı dalgası sadece Avrupa para birimleriyle de sınırlı kalmadı; Avustralya ve Yeni Zelanda dolarları da ABD para birimi karşısında güç kaybetti. Avustralya doları 0,7016 dolara, Yeni Zelanda doları ise 0,5779 dolara inerek son iki ayın en düşük seviyelerini test etmiş oldu.

FED İÇİN FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

Capital Economics Baş Piyasalar Ekonomisti Jonas Goltermann, konuya dair yaptığı analizde, güçlü gelen istihdam verilerinin, enerji fiyatlarındaki tırmanışa rağmen ABD iş gücü piyasasının direncini koruduğunu ispatladığını ifade etti. Goltermann, yaptıkları tahminlerde "Fed'in yılın geri kalanında iki adet 25 baz puanlık faiz artırımı yapabileceğini öngördüklerini" dile getirdi.

İran savaşı kaynaklı olarak patlak veren küresel enerji krizi ve bu krizin enflasyon verileri üzerindeki yukarı yönlü etkileri, Fed'in faiz indirim sürecine girmesine yönelik ihtimalleri tamamen zayıflatırken, yeni faiz artış senaryolarını ise masada en güçlü seçenek haline getirdi.

PİYASALAR ARALIK AYINDA FAİZ ARTIŞINI FİYATLIYOR

CME FedWatch (Chicago Ticaret Borsası Fed İzleme Aracı) verilerinden aktarılan rakamlara göre yatırımcılar, Fed'in aralık ayı toplantısında faiz artırma olasılığını yüzde 70'in üzerinde bir oranla fiyatlandırıyor. Bahsi geçen bu ihtimal, henüz geçen hafta yüzde 45 seviyelerinde seyrediyordu.

Piyasa profesyonelleri, ABD'deki güçlü ekonomik indikatörlerin ve yüksek seyreden enerji maliyetlerinin, Fed'in sıkı para politikası duruşunu tahmin edilenden çok daha uzun bir süre korumasına neden olabileceğini öngörüyor.