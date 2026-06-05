Son dakika | Dolar kritik eşiği aştı! Aralıksız yükseliyor
Dolar, TL karşısında yükselişini aralıksız sürdürüyor. Özellikle Ortadoğu gerilimi ve mutlak butlan kararı tırmanışı hızlandırırken dolar 46 TL'yi geçerek kritik bir eşiği daha atladı.
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Ekonomik ve finansal kararları etkileyen dolar kurunda yükseliş sürüyor. Bir süredir yükseliş trendine giren dolar, TL karşısında kritik bir eşiği daha geride bırakt.
5 Haziran 2026 sabahı dolar 46 TL'yi aşarak yeni rekor kırdı.
Saat 09:45 itibariyle dolar 46,084 TL'den işlem görüyor.
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi