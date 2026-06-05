Son dakika | Dolar kritik eşiği aştı! Aralıksız yükseliyor

Ekonomik ve finansal kararları etkileyen dolar kurunda yükseliş sürüyor. Bir süredir yükseliş trendine giren dolar, TL karşısında kritik bir eşiği daha geride bırakt.

5 Haziran 2026 sabahı dolar 46 TL'yi aşarak yeni rekor kırdı.

Saat 09:45 itibariyle dolar 46,084 TL'den işlem görüyor.