Son dakika | Dış ticaret açığı belli oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mayıs ayına ait dış ticaret dengesi rakamlarına ilişkin verileri paylaştı.

Bolat şunları kaydetti:

"Mayıs ayında dış ticaret açığımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 azalışla 5,6 milyar dolara gerileyerek son 9 ayın en düşük düzeyinde gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı da artış göstermiş ve geçen yılın aynı ayına göre 1,2 yüzde puan artışla yüzde 80,1’e yükselerek son 20 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. "

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