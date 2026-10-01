Son Dakika | Cevdet Yılmaz'dan fon skandalında yeni tedbir sinyali

AKP'li Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fon Koordinasyon Kurulu'nun yarın sabah yapılacak olan ikinci toplantısına ilişkin açıklamalar yaptı ve süreç kapsamında ilave tedbirlerin ihtiyaç halinde gündeme gelebileceğini söyledi.

KURUL YARIN TOPLANIYOR

Geçtiğimiz günlerde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Fon toplantısının ardından yaptığı açıklamada tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cevdet Yılmaz başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduklarını söylemişti.

"BUGÜN DE ÖNEMLİ KARARLAR PAYLAŞILDI"

Yarın sabah yapılacak olan fon toplantısına ilişkin Cevdet Yılmaz'dan ilk açıklama geldi. Sürecin ivme kazandığını söyleyen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Önemli kararlar aldı kurumlarımız biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı toplantının ardından süreç hızlanmış oldu. Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu biliyorsunuz, başkanlığını ben yapıyorum.

Aynı gün birinci toplantımızı yaptık zaten salı günü. Yarın da ikinci toplantımızı yapacağız. Biz tabii genel koordinasyonu yapıyoruz. Her bir kurulumuz kendi alanında kararlarını alıyor ve kamuoyuyla paylaşıyor.

Bugün de önemli kararlar paylaşıldı. SPK'nın, BDDK'nın aldığı kararlar paylaşıldı. Yarın da yine gündemimiz tabii neler yapılabilir, hangi alanlarda müdahaleye, çalışmaya ihtiyaç var, onları kurulumuzla birlikte değerlendireceğiz. Ardından bir basın açıklaması yapacağız."

İlk toplantı yaklaşık 3 saat sürmüş ve toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkanları da katılmıştı.