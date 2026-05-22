Son dakika | Borsayı butlan vurdu! 13 bin puanın da altına düştü!

İç siyasette yaşanan tarihi saatler, finans piyasalarını sarsmaya devam ediyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 yılındaki kurultayı hakkında verdiği "mutlak butlan" kararı, Borsa İstanbul’da (BIST 100) çok sert bir satış dalgasını tetikledi.

Dün yaşanan tarihi çöküşün ardından endeks, haftanın son işlem gününe de kırmızı ekranlarla başladı.

13 BİN PUAN SINIRI AŞAĞI YÖNLÜ KIRILDI

Piyasaların siyasi belirsizlik ve risk artışını doğrudan fiyatladığı haftanın son gününde, Borsa İstanbul açılış seansıyla birlikte kayıplarını artırdı:

Açılış Verisi: BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,50 oranında sert bir düşüşle başladı.

Kritik Eşik: Satışların devam etmesiyle birlikte endeks psikolojik sınır olan 12 bin 966 puana kadar geriledi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevden uzaklaştırılmasına ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tedbiren göreve iadesine yönelik kararı, yabancı ve yerli yatırımcılar nezdinde "erken seçim" ve "siyasi belirsizlik" senaryolarını tetikleyerek borsadan ani nakit çıkışına yol açtı.

DÜNÜN FATURASI AĞIR OLDU

Borsadaki asıl büyük yıkım dün akşam saatlerinde kararın ajanslara düşmesiyle yaşanmıştı. Endeks günü yüzde 6’nın üzerinde tarihi bir kayıpla 13 bin 163 puandan kapatırken, bu sert düşüş kaldıraçlı piyasaları adeta kilitledi.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda (VIOB) terste kalan binlerce yatırımcı için tam 3,6 milyar liralık teminat tamamlama çağrısı (Margin Call) oluştu. Birçok küçük ve kurumsal yatırımcının birikimlerinin erimesine yol açan bu nakit sıkışıklığı, bugünkü açılış seansında da mecburi hisse satışlarını beraberinde getirerek düşüş trendini besledi.

Londra'daki yatırımcı zirvesini yarıda keserek bu sabah acil koduyla Ankara'ya dönen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki Finansal İstikrar Komitesi'nin alacağı kararlar, piyasaların yönü açısından kritik viraj olarak takip ediliyor.