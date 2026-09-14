Son Dakika | Borsa manipülasyonu operasyonu! 6 kişiye gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yatırımcıların kararlarını etkilemeye yönelik yanıltıcı içerik paylaşan sosyal medya hesaplarına ilişkin soruşturmada 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan başvurular üzerine, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını ve değerlerini etkilemeye yönelik paylaşımlar incelemeye alındı.

Başsavcılığın Basın Suçları Soruşturma Bürosu, yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi paylaştığı öne sürülen sosyal medya hesabı sahipleri hakkında soruşturma başlattı.

6 KİŞİYE GÖZALTI TALİMATI! 11 HESABA İŞLEM

Soruşturmanın ilk aşamasında 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen 11 sosyal medya hesabının sahibine yönelik çalışmaların da kolluk birimlerince sürdürüldüğü bildirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan başvurular üzerine; sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemeye yönelik yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi ve içerik paylaşan sosyal medya hesap sahipleri hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldığı daha önce duyurulmuştu.

Soruşturma kapsamında, ilk etapta 6 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı talimatı verilmiş olup; 11 sosyal medya hesabı sahibinin kimliklerinin tespitine yönelik çalışmalar da kolluk birimince devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."