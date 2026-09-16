Son Dakika | Borsa İstanbul'un eski başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma

Borsa İstanbul'un eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Mustafa Turhan hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşımların yatırımcıda korku ve paniğe yol açabilecek nitelikte olduğu yönünde tespitler bulunduğunu açıkladı.

Turhan aynı zamanda eski AKP vekili. Turhan, AKP'den 2015 seçimlerinde İzmir milletvekili olarak seçilmişti. Turhan, AKP'den 2019'da istifa etmiş Gelecek Partisi'ne Ahmet Davutoğlu'nın başdanışmanı olmuştu.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

“Bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda, doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku ve paniğe sebep olacak nitelikte paylaşımlar yaptığı yönünde tespitler üzerine "ibrahimmturhan2" adlı hesap kullanıcısı olan İbrahim Mustafa Turhan hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.”

TURHAN KİMDİR?

Eski AKP İzmir Milletvekili Turhan, 2019'da partiden istifa etti. Daha sonra Gelecek Partisi'nde Ahmet Davutoğlu'nun başdanışmanı olarak görev yaptı.

TBMM'deki özgeçmişine göre Turhan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı ve İMKB Başkanlığı yaptı. İMKB'nin diğer borsalarla birleşmesinin ardından kurulan Borsa İstanbul'un ilk Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü oldu.