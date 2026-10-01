Son dakika | Borsa İstanbul'da günler sonra bir ilk yaşanıyor

Fon skandalının patlak verdiği 16 Eylül tarihinden bu yana devasa çakılmalar yaşayan Borsa İstanbul'da günler sonra dip molası geldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün satış baskısı ile büyük düşüş yaşamıştı.

2008'DEN BU YANA EN KÖTÜ AYLIK PERFORMANS

Bugüne ise yüzde 2,79 değer kaybıyla 11.947,18 puandan tamamlamıştı. Endeks, eylül ayını yüzde 16,65 düşüşle tamamlarken, 2008'den bu yana en kötü aylık performansını sergiledi.

BIST 100 endeksi, 11 Mayıs'taki rekor kapanış seviyesinin yüzde 20'den fazla altında kalarak ayı piyasasına girdi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,22 yükselişle 15.311 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, dün normal seansı yüzde 2,08 azalışla 15.277 puandan tamamlarken, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 15.175 puandan işlem gördü. Dolar/TL dün günü yatay seyirle 49,0113 seviyesinden tamamlarken, kur, bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,0360 seviyesinden işlem görüyor.

SPK'DAN FON YATIRIMCILARINA ARA ÖDEME KARARI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Atlas varlık ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda, mutabakatı tamamlanmış tüm katılma payı sahiplerine tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeye mahsuben ara ödeme yapılmasına karar verdi. Ara ödeme uygulamasının para piyasası fonlarından başlayacağı belirtildi.

Yurt içinde bugün haftalık para ve banka istatistikleri ile imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek. Yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündemi bulunuyor. Analistlerin değerlendirmelerine göre BIST 100 endeksinde 11.800 ve 11.700 puan destek, 12.100 ve 12.200 puan direnç seviyeleri olarak izleniyor.