Son Dakika | Beyaz et sektöründe kayyum sonrası marketlere fiyat cezası: 10 milyon lira kesildi

Beyaz et sektöründe çok sayıda şirkete kayyum atanmasının ardından Ticaret Bakanlığı’ndan yeni bir açıklama geldi. Bakanlık tavuk fiyatlarındaki fiyat artışı nedeniyle İstanbul'daki marketlere 10 milyon lira ceza kesildiğini açıkladı.

Bakanlık, vatandaşların ekonomik menfaatlerini korumak, iç piyasada adil ve rekabetçi ticaret ortamını sürdürmek ve fahiş fiyat uygulamalarını önlemek amacıyla denetimlerin sürdüğünü bildirdi.

Açıklamada, geçmiş yıllarda beyaz et sektörüne yönelik yapılan inceleme ve denetimlerde çok sayıda işletme hakkında Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından idari yaptırım uygulandığı hatırlatıldı.

Bakanlık, yaz mevsiminin gelmesiyle beyaz ete yönelik talebin arttığını belirtti. Bu artışı fırsata çevirmeye yönelik uygulamaların önlenmesi için sektör genelinde yeniden kapsamlı inceleme ve denetim başlatıldığı ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin sahada yaptığı incelemelerde elde edilen tespitler, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun 49’uncu toplantısında ele alındı.

İSTANBUL'DAKİ MARKETLERE CEZA

Kurulun değerlendirmesi sonucunda, fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen ulusal ve yerel ölçekteki bazı market işletmelerine ceza uygulanmasına karar verildi.

İstanbul’da faaliyet gösteren marketlere toplam 10 milyon 114 bin 595 TL idari para cezası kesildi.

Bakanlık açıklamasında, temel gıda ürünlerine makul fiyatlarla erişimin sağlanması için üretimden tüketime kadar tüm tedarik zincirinin izlenmeye devam edeceği vurgulandı. Olağan dışı fiyat hareketlerine karşı gerekli idari tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağı belirtildi.

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI

Bakanlığın açıklaması şöyle:

Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerinin korunması, iç piyasada adil ve rekabetçi bir ticaret ortamının sürdürülmesi ve fahiş fiyat uygulamalarının önlenmesi amacıyla denetim faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülmektedir.

Bu kapsamda, geçmiş yıllarda beyaz et sektörüne yönelik olarak Ticaret Bakanlığımız Müfettişleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı inceleme ve denetimler neticesinde çok sayıda işletme hakkında Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından idari yaptırımlar uygulanmıştır.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte beyaz ete yönelik tüketici talebinde meydana gelen artışı fırsata çevirmeye yönelik uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla, sektör genelinde yeniden kapsamlı inceleme ve denetim çalışmaları başlatılmıştır.

Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü denetim ekiplerince sahada gerçekleştirilen incelemeler sonucunda elde edilen tespitler, bugün gerçekleştirilen Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun 49. toplantısında değerlendirilmiştir.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen ulusal ve yerel ölçekte olup, İstanbul'da faaliyet gösteren market işletmelerine toplam 10 milyon 114 bin 595 Türk Lirası tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine makul fiyatlarla erişiminin temin edilmesi amacıyla, üretimden tüketime uzanan tedarik zincirinin tüm aşamalarında olağan dışı fiyat hareketlerini yakından takip etmeye ve gerekli idari tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.