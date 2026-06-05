Son dakika | Benzine indirim göründü! Yarısından çoğu vergiye gidecek
Son dakika haberi... Akaryakıtta tabela yeniden değişiyor. Benzin fiyatlarına 2,10 TL indirim bekleniyor ancak eşel mobil sistemi gereği indirimin 4'te 3'ü vergiye gidecek, pompaya sınırlı bir yansıma olacak.
Ortadoğu gerilimi ile petrol fiyatlarına yaşanan değişim akaryakıt tabelalarına da yansıyor.
POMPAYA 53 KURUŞ YANSIYACAK
Gazeteci Olcay Aydilek, benzine, 2,10 TL indirim geleceğini duyurdu. Bu indirimin büyük kısmı ise eşel mobil sistemi gereği vergiye gidecek. İndirimden pompaya yansıması beklenen tutar 53 kuruş olarak bildirildi.
Akaryakıta 2 Haziran'da indirim ardından 3 Haziran'da zam gelmişti.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
3 büyükşehirde güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 63.45 TL
Motorin litre fiyatı: 66.31 TL
LPG litre fiyatı: 31.99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 63.31 TL
Motorin litre fiyatı: 66.17 TL
LPG litre fiyatı: 31.39 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 64.42 TL
Motorin litre fiyatı: 67.44 TL
LPG litre fiyatı: 31.97 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 64.70 TL
Motorin litre fiyatı: 67.71 TL
LPG litre fiyatı: 31.79 TL