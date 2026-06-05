Son dakika | Benzine indirim göründü! Yarısından çoğu vergiye gidecek

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Ortadoğu gerilimi ile petrol fiyatlarına yaşanan değişim akaryakıt tabelalarına da yansıyor.

POMPAYA 53 KURUŞ YANSIYACAK

Gazeteci Olcay Aydilek, benzine, 2,10 TL indirim geleceğini duyurdu. Bu indirimin büyük kısmı ise eşel mobil sistemi gereği vergiye gidecek. İndirimden pompaya yansıması beklenen tutar 53 kuruş olarak bildirildi.

Akaryakıta 2 Haziran'da indirim ardından 3 Haziran'da zam gelmişti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

3 büyükşehirde güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 63.45 TL

Motorin litre fiyatı: 66.31 TL

LPG litre fiyatı: 31.99 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 63.31 TL

Motorin litre fiyatı: 66.17 TL

LPG litre fiyatı: 31.39 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 64.42 TL

Motorin litre fiyatı: 67.44 TL

LPG litre fiyatı: 31.97 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 64.70 TL

Motorin litre fiyatı: 67.71 TL

LPG litre fiyatı: 31.79 TL