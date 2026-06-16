Son Dakika | Bakanlıktan Doruk Madencilik açıklaması: İşçilerin ödenekleri yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eskişehir'de Yıldızlar Holding SSS bünyesindeki Doruk Madencilik şirketi çalışanlarının ücretlerinin ödeneceğini açıkladı.

İş veren ve işçi tarafıyla yapılan görüşmeler sonucu uzlaşının sağlandığı bildirilen açıklamada şunlara yer verildi:

"Bakanlığımız girişimleri ile işçi ve işveren tarafları arasında yürütülen görüşmeler ve 15-16 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen müzakereler sonucunda, bugün işveren temsilcileri ve yetkili sendika temsilcilerinin katılımıyla önemli bir uzlaşı sağlanmıştır. Bu uzlaşı çerçevesinde, yetkili sendika olan Türkiye Maden İşçileri Sendikası ve işveren tarafları arasında imzalanan protokol ile işçilerin alacaklarının ödenmesi bir takvime bağlanmıştır. Buna bağlı olarak işçilerin protokol kapsamında mutabakata bağlanan hak ve alacaklarının ödenmesi güvence altına alınmıştır."