Son Dakika | Bakanlıktan Doruk Madencilik açıklaması: İşçilerin ödenekleri yatırılacak
Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eskişehir'de alacakları için günlerce eylem yapan Doruk Madencilik işçilerinin alacaklarının hesaplarına yatırılacağını duyurdu.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eskişehir'de Yıldızlar Holding SSS bünyesindeki Doruk Madencilik şirketi çalışanlarının ücretlerinin ödeneceğini açıkladı.
İş veren ve işçi tarafıyla yapılan görüşmeler sonucu uzlaşının sağlandığı bildirilen açıklamada şunlara yer verildi:
"Bakanlığımız girişimleri ile işçi ve işveren tarafları arasında yürütülen görüşmeler ve 15-16 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen müzakereler sonucunda, bugün işveren temsilcileri ve yetkili sendika temsilcilerinin katılımıyla önemli bir uzlaşı sağlanmıştır. Bu uzlaşı çerçevesinde, yetkili sendika olan Türkiye Maden İşçileri Sendikası ve işveren tarafları arasında imzalanan protokol ile işçilerin alacaklarının ödenmesi bir takvime bağlanmıştır. Buna bağlı olarak işçilerin protokol kapsamında mutabakata bağlanan hak ve alacaklarının ödenmesi güvence altına alınmıştır."
Madencilerin eylemleri sonlandırma kararı aldığı ifade edilen açıklamanın devamında şunlara yer aldı:
"Hassasiyetle yürütülen süreç kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından taraflar arasında sağlanan uzlaşma ile işçi tarafı devam eden eylemlerini sonlandırma kararı almıştır. Çalışma hayatında sosyal diyalog anlayışı esas alınarak işçilerin haklarının korunması, çalışma barışının sürdürülmesi için gerekli tüm adımlar kararlılıkla atılmaya devam edilecektir."
16.06.2026 TARİHLİ BASIN AÇIKLAMAMIZ pic.twitter.com/VFm2oWmV53— T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (@csgbakanligi) June 16, 2026
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi