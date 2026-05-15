Son dakika | Bakanlık paylaştı: Bütçe açığında dev artış

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı Nisan ayı bütçe uygulama sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, merkezi yönetim bütçesi nisan ayında 338 milyar 727 milyon TL açık verdi. Geçen yılın aynı ayında 85 milyar 945 milyon lira fazla veren faiz dışı denge ise bu yılın nisan ayında 81 milyar 95 milyon lira açık olarak kaydedildi.

NİSAN AYI GİDERLERİ %34,7 ARTTI

Merkezi yönetim bütçe giderleri Nisan 2026'da, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,7 oranında artış göstererek 1 trilyon 524 milyar 891 milyon TL seviyesine yükseldi. Giderlerin alt kalemleri şu şekilde gerçekleşti:

Faiz Hariç Giderler: %45,4 artışla 1 trilyon 267 milyar 259 milyon TL.

Personel Giderleri: %44,9 artışla 397 milyar 654 milyon TL.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi: %51,9 artışla 50 milyar 750 milyon TL.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri: %60,9 artışla 105 milyar 905 milyon TL.

Cari Transferler: %27,1 artışla 521 milyar 514 milyon TL.

Faiz Giderleri: Geçen yıla göre %1,2 azalarak 257 milyar 632 milyon TL.

VERGİ GELİRLERİ 1 TRİLYON TL'Yİ AŞTI

Bütçe gelirleri nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 artarak 1 trilyon 186 milyar 164 milyon TL oldu. Vergi gelirleri tahsilatı ise %28,5 artışla 1 trilyon 12 milyar 190 milyon TL olarak hesaplandı. Vergi türlerindeki değişimler ise dikkat çekti:

Harçlar: %95,4 artış.

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi: %76,5 artış.

Damga Vergisi: %50,8 artış.

Gelir Vergisi: %36,6 artış.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV): %11,7 azalış.

OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE TOPLAM HARCAMA 5,9 TRİLYON TL

2026 yılının ilk dört ayını kapsayan Ocak-Nisan döneminde bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artarak 5 trilyon 950 milyar 322 milyon TL'ye ulaştı. Bu dönemde bütçe gelirleri ise yüzde 54,3 artışla 5 trilyon 191 milyar 546 milyon TL olarak gerçekleşti.

Dört aylık dönemdeki faiz giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,5 artarak 1 trilyon 133 milyar 703 milyon TL seviyesine yükseldi. Vergi gelirleri tahsilatı ise dört ayda toplam 4 trilyon 372 milyar 557 milyon TL oldu.