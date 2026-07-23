Son dakika | Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Son dakika verisi geldi... Küresel piyasaların beklediği faiz kararı geldi. Avrupa Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda faizi sabit bıraktı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), küresel piyasaların gözünün üzerinde olduğu faiz kararını açıkladı.
ECB, refinansman faizini yüzde 2,40, mevduat faizini yüzde 2,25, marjinal fonlama faizini de yüzde 2,65'te sabit bıraktı.
ECB haziran toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gitmişti.
TCMB DE FAİZİ SABİT TUTTU
Piyasaların gözü bugün faiz kararlarındaydı.
ECB'den bir kaç saat önce kararını açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da Para Politikası Kurulu kararıyla politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu.
Banka ayrıca gecelik borç verme faizini yüzde 40, gecelik borçlanma faizini ise yüzde 35,5'te bıraktı.
TCMB, 2026 yılının 5. kararını açıklarken 4 dönemdir faizi sabit tutuyor. Faiz kararlarında, Ortadoğu'daki savaş nedeniyle yükselen enerji fiyatlarının etkisi görülüyor.