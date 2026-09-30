Son dakika | Akaryakıta çifte zam geldi! Saatler içinde yansıyacak

ABD-İran geriliminin ardından fırlayan Brent petrol fiyatları ile zam üstüne zam gelirken bu kez vergi zammı geldi.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kaynaklı motorinin litresine 3 lira 60 kuruş, LPG'ye 1,45 lira zam geldi.

ZAM SONRASI FİYATLAR NE OLACAK?

Zam sonrası İstanbul'da motorinin litresi 97 lirayı aşarken, Ankara ve İzmir'de 98 lirayı aşmış olacak.

30 EYLÜL AKARYAKIT FİYATLARI

Zam öncesi 3 büyükşehirde akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa yakası

Benzin: 80,40 TL | Motorin: 93,50 TL | Otogaz: 34,99 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin: 80,30 TL | Motorin: 93,30 TL | Otogaz: 34,40 TL

Ankara

Benzin: 81,40 TL | Motorin: 94,60 TL | Otogaz: 35,09 TL

İzmir

Benzin: 81,70 TL | Motorin: 94,90 TL | Otogaz: 34,99 TL

BENZİNE ZAM YANSITILMADI

Akaryakıtta pompaya yansıyan fiyat artışlarını frenlemek amacıyla uygulanan eşel mobil sisteminin benzinde bu gece itibarıyla sona ermesiyle birlikte, akaryakıt tabelaları sil baştan değişmesi bekleniyordu.

Yeni bir düzenleme yapılmaması halinde benzine tek seferde 12,48 TL’lik dev bir zam yansıyacaktı ancak yollanan listede benzin zammı yer almadı.

EŞEL MOBİL SONA ERDİ

Mart, temmuz ve ağustos aylarında alınan kararlarla zamların bir bölümü Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) karşılanarak pompa fiyatları dengelenmeye çalışılmıştı.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; benzinde geçerli olan eşel mobil desteğinin bu gece kaldırılmasıyla birlikte, mevcut durumda litre başına 4,43 TL olarak uygulanan ÖTV tutarı 14,83 TL’ye fırlayacaktı.