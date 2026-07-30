Son dakika | Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), temmuz ayına ait açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının güncel verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, Ankara'da ikamet eden dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi adına yapması zorunlu olan aylık gıda harcaması tutarını gösteren açlık sınırı, 35 bin 759 liradan 36 bin 940 liraya tırmandı. Gıda masraflarının yanı sıra ulaşım, konut, sağlık, eğitim gibi temel ihtiyaçları da barındıran yoksulluk sınırı ise 116 bin 478 liradan 120 bin 325 liraya yükseldi. Öte yandan, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 46 bin 248 liradan 47 bin 758 liraya çıktı.

MUTFAK ENFLASYONU YÜZDE 3,3 ARTTI

Türk-İş raporunda, mutfak enflasyonunun temmuz döneminde bir önceki aya kıyasla yüzde 3,30 oranında yükseldiği duyuruldu. Verilere göre on iki aylık değişim oranı yüzde 39,85, senelik ortalama artış ise yüzde 40,60 seviyesinde ölçüldü. Yılın ilk yedi aylık dönemindeki artış oranının yüzde 22,54 olduğu belirtildi. Mutfak enflasyonunda bir önceki aya göre yaşanan değişim oranı; 2025 yılının temmuz ayında yüzde 1,14, aralık ayında yüzde 1,06 ve haziran ayında ise yüzde 1,66 olarak kayıtlara geçmişti.

GIDA FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

Gıda harcaması kategorilerindeki fiyat hareketliliklerine dair yapılan incelemede; peynir, süt ve yoğurt fiyatlarında bir önceki aya kıyasla ciddi bir farklılık saptanmadığı bildirildi. Kuru baklagil, yumurta, balık, tavuk ve et ürünlerinin bulunduğu grupta ise; kuzu eti, dana kuşbaşı ve dana kıyma fiyatlarında ufak çaplı artışlar yaşandığı, fakat bu değişimlerin genel grup ortalamasına etki edecek boyutta olmadığı ifade edildi.

Piyasada balık çeşitliliğinin azaldığı, buna rağmen balık fiyatlarında yukarı yönlü bir ivme olduğu belirtildi.

Tavuk eti fiyatlarında geçen aya oranla düşüş görülürken, son aylarda dalgalanmalar yaşayan yumurta fiyatlarındaki gerilemenin bu ay da devam ettiği vurguladı. Son olarak; yeşil mercimek, nohut ve kuru fasulye fiyatlarında belirgin bir değişiklik tespit edilmezken, kırmızı mercimek fiyatlarında sınırlı bir düşüş olduğu kaydedildi.