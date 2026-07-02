Son dakika | ABD'den kritik veri geldi, gözler altına çevrildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) küresel piyasaların ve yatırımcıların merakla beklediği haziran ayı istihdam verileri kamuoyu ile paylaşıldı. Açıklanan resmi rakamlar, dünyanın en büyük ekonomisinde iş gücü piyasasının öngörülenin çok daha altında bir performans sergilediğini ortaya koydu.

BEKLENTİLERİN ÇOK ALTINDA BİR ARTIŞ

Haziran dönemine ait tarım dışı istihdam verisi piyasa tahminlerini karşılayamadı. İstihdam edilen kişi sayısı ilgili ayda yalnızca 57 bin kişi artış gösterdi.

Tarım dışı istihdam rakamlarında yaşanan bu sert düşüşe ve beklentilerin altında kalınmasına rağmen, işsizlik verilerinde farklı bir tablo ortaya çıktı. Açıklanan aynı verilere göre, ABD genelinde işsizlik oranı haziran ayında gerileyerek yüzde 4,2 seviyesine indi.

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