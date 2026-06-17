Son dakika | 9 yıllık düğüm çözüldü: ABD'de süren Halk Bank davası düştü

ABD'de Halkbank aleyhinde 9 yıldır süren dava mahkeme kararıyla düşürüldü.

Geçtiğimiz günlerde Halkbank, ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı, ceza davasının düşürülmesi için ortak dilekçe hazırlandığını açıklamıştı.

Dilekçe, 10 Haziran 2026’da ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'ne sunulmuştu.

Mahkemenin dilekçeyi kısa süre içinde işleme alması ve davanın düşürülmesini onaylaması bekleniyordu. Beklenen karar gelmiş oldu.

Onayın verilmesiyle birlikte Halkbank hakkında ABD’de yürütülen ceza davası tamamen sona erdi.

NELER OLMUŞTU?

Halkbank dosyasının geçmişi, Reza Zarrab ve eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkında ABD’de yürütülen yargılamaya uzanıyor.

ABD makamları, İran’a yönelik yaptırımların Halkbank üzerinden delindiğini öne sürüyordu. İddialara göre İran’a ait petrol gelirleri altın ve nakde çevrildi. Bazı işlemler de sahte gıda sevkiyatı belgeleriyle meşru gösterildi. Halkbank ise suçlamaları reddetti.

Reza Zarrab, 2016’da ABD’ye girişinde tutuklandı. Daha sonra savcılıkla anlaşarak hakkındaki suçlamaları kabul etti. Zarrab, davada Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla aleyhine tanıklık yaptı.

Atilla, 2017’de New York’ta tutuklandı. Aynı dosya kapsamında yargılandı. Jüri, 2018’de Atilla’yı yöneltilen altı suçlamanın beşinden suçlu buldu. Atilla 32 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezasının ardından 2019’da tahliye edilerek Türkiye’ye döndü.

Halkbank ise 2019’da ABD’deki dosyaya sanık olarak eklendi. Banka, Türkiye’ye ait bir kamu bankası olduğu gerekçesiyle ABD’de ceza yargılamasına tabi tutulamayacağını savundu.

Bu savunma “egemen bağışıklık” başlığı altında hem alt mahkemelerde hem de temyiz sürecinde gündeme geldi. Ancak ABD’deki mahkemeler, Halkbank’ın yargılanamayacağı yönündeki başvuruları kabul etmedi.

Süreç daha sonra ABD Yüksek Mahkemesine taşındı. Yüksek Mahkeme de 2025’te Halkbank’ın davayı sonlandırma talebini incelemeyi reddetti. Bu kararın ardından dosyanın New York’taki mahkemede devam etmesinin önü açıldı.

Mart 2026’da ise Halkbank ile ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı arasında Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması imzalandı. Banka, bu anlaşma kapsamında herhangi bir suç kabulünde bulunmadığını ve para cezası ödemeyeceğini açıkladı.

Anlaşma sonrasında hazırlanan uyum raporu ABD makamlarına teslim edildi. Bunun ardından Halkbank ve savcılık, ceza davasının düşürülmesi için mahkemeye 10 Haziran'da ortak dilekçe sundu.