Son dakika | ABD verisi beklentiyi altüst etti: Gözler altın fiyatlarında

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Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam, Eylül 2026'da 29 bin kişi arttı. Önceki ay 162 bin olarak açıklanan istihdam artışı 133 bine revize edildi.

İşsizlik oranı eylülde yüzde 4,2'ye yükselirken, önceki ay yüzde 4,1 seviyesinde bulunuyordu. Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 7,8'den yüzde 7,3'e geriledi. Marjinal işsizlik oranı ise yüzde 7,7'den yüzde 7,6'ya indi.

Ortalama saatlik kazançlar aylık bazda yüzde 0,1 arttı. Önceki ay bu oran yüzde 0,3 olarak kaydedilmişti. Haftalık ortalama çalışma süresi ise 34,4 saatte sabit kaldı.

İşgücüne katılım oranı yüzde 61,6'dan yüzde 61,8'e yükseldi. Kamu istihdamı eylülde 17 bin kişi azalırken, önceki ay 35 bin kişilik artış kaydedilmişti.

BEKLENTİNİN ÇOK ALTINDA

Eylül verileri öncesinde Amerika ekonomisinin 90 bin kişilik yeni istihdam yaratması bekleniyordu. Bu artışın 85 bininin özel sektörden gelmesi öngörülüyordu. İşsizlik oranının yüzde 4,1'de sabit kalacağı, ortalama saatlik kazançların ise aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,2 artacağı tahmin ediliyordu.

ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

İstihdamın 90 binlik beklentinin çok altında kalması, Fed üzerindeki faiz artış baskısını hafifletmesi bekleniyor. Amerika tahvil faizlerinde gerileme ve dolarda zayıflama yaşanabileceğinden, altın üzerindeki satış baskısı kırılarak fiyatta toparlanma görülebilir.

Verinin ardından gram altın 6 bin 672 liraya tırmandı. Ons altın ise 4 bin 222 dolara çıktı.