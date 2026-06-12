Son dakika | 32 ilaç geri ödeme listesine alındı
Bakan Vedat Işıkhan, 32 ilacın geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Listede kanser tedavisinde kullanılan akıllı ilaç da yer aldı.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şunları kaydetti:
"Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. 21’i yerli üretim olan ilaçlar ile sağlıkta yerli ve milli kapasitemizi güçlendiriyor, vatandaşlarımızın tedavi imkanlarına ulaşmasını kolaylaştırıyoruz. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum."
ÖDEME LİSTESİNE ALINAN İLAÇLAR
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi