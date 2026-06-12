Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Son dakika | 32 ilaç geri ödeme listesine alındı

Son dakika | 32 ilaç geri ödeme listesine alındı

Bakan Vedat Işıkhan, 32 ilacın geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Listede kanser tedavisinde kullanılan akıllı ilaç da yer aldı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son dakika | 32 ilaç geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şunları kaydetti:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. 21’i yerli üretim olan ilaçlar ile sağlıkta yerli ve milli kapasitemizi güçlendiriyor, vatandaşlarımızın tedavi imkanlarına ulaşmasını kolaylaştırıyoruz. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum."

ÖDEME LİSTESİNE ALINAN İLAÇLAR

Son dakika | 32 ilaç geri ödeme listesine alındı - Resim : 1

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
İlaç Sağlık
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro