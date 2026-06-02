Son dakika | 27 ilde dolandırıcılık operasyonu: 4 şirkete kayyum atandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, banka kurumsal kimlikleri ile banka yöneticileri ve yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz kullanan şüphelilerin dijital platformlarda sahte yatırım grupları oluşturduğu belirlendi.

Şüphelilerin, kurdukları paravan şirketler aracılığıyla vatandaşları dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

60 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilere ait şahıs ve şirket hesaplarında toplam 60 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu ortaya çıkarıldı.

Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 89 şüpheli gözaltına alındı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU: 4 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de geniş çaplı tedbir kararı uygulandı. Toplam değeri 4 milyar 606 milyon lira olan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve 1 akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atandı.

Ayrıca 1 taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka hesapları, kripto varlıklar ile diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerinde bloke tedbiri uygulandığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkındaki işlemlerin sürdüğü öğrenildi. (AA)