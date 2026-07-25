Son bir hafta: Bu vergiyi ödemeyenler yola çıktıklarında fazladan para ödeyecek

Yılda iki eşit taksit halinde tahsil edilen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2026 yılına ait ikinci taksit ödeme dönemi 1 Temmuz itibarıyla başlamıştı. Milyonlarca araç sahibinin yükümlü olduğu bu vergi ödeme süreci için belirlenen yasal takvimde artık son haftaya girildi.

Araç sahiplerinin herhangi bir mağduriyetle karşılaşmaması ve mevcut borçlarına ekstra gecikme faizi yansıtılmaması adına, ödemelerini en geç 31 Temmuz mesai bitimine kadar tamamlaması gerekiyor.

ÖDEMESİNİ ZAMANINDA YAPMAYANLARI NE BEKLİYOR?

Belirlenen son tarihe kadar ödemesini gerçekleştirmeyen mükellefler için gecikme faizi süreci resmi olarak devreye girecek. Yasal sürenin dolmasıyla birlikte, ödenmemiş vergi meblağına, gecikilen her ay için kanuni oranlar dahilinde gecikme faizi eklenecek.

MTV ÖDEMESİ NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Mükellefler, MTV ödemelerini hem fiziki noktalar üzerinden hem de dijital kanallar aracılığıyla yapabiliyor. İşlem yapılabilecek kanallar şu şekilde sıralanıyor:

Dijital Kanallar: Gelir İdaresi Başkanlığı'na ait Dijital Vergi Dairesi, GİB mobil uygulaması ile anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve mobil uygulamaları.

Fiziki Noktalar: Vergi dairesi vezneleri, PTT şubeleri ve anlaşmalı bankaların şubeleri ile ATM'leri.

Yetkililer, ödeme döneminin son günlerinde banka sistemlerinde ve vergi dairesi veznelerinde yaşanabilecek olası yoğunluklara dikkat çekerek, işlemlerin son saatlere bırakılmaması gerektiği konusunda mükelleflere uyarılarda bulunuyor.