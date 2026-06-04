Son bir gün kala Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nomura Yatırım Forumu Asya 2026 (Nomura Investment Forum Asia 2026) etkinlikleri kapsamında organize edilen “Türkiye’nin Finansal İstikrara Yeni Rotası” başlıklı panelde uluslararası finansörler ve portföy yöneticileriyle bir araya geldi.

Küresel ekonomik sistemin dışsal şoklara fazlasıyla açık olduğu bir evreden geçildiğini dile getiren Şimşek, Türkiye’nin jeopolitik düzlemde oldukça zorlu bir coğrafi alanda yer aldığını belirtti. Yaşanan bu sınır ötesi gelişmelerin yürütülmekte olan ekonomi programının hayata geçirilme süratini etkileyebileceğini kabul eden Şimşek, buna karşın programın ana rotasında ve yönünde herhangi bir değişim meydana gelmeyeceğini kesin bir dille aktardı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Fiyat istikrarını tesis etmek amacıyla dizayn edilen dezenflasyon programına yönelik idari kararlılığın en üst düzeyde sürdüğünü ifade eden Bakan Şimşek, uluslararası piyasalara yönelik mesajında şu cümleleri kullandı:

“Büyük şokların yaşandığı bir yılda bile enflasyonun düşmeye devam etmesini ve yılı yüzde 20’li seviyelerde tamamlamasını bekliyoruz”

BÜTÇE DENGESİ VE KAMU MALİYESİ HEDEFLERİ

Kamu bütçesinde disiplini koruma hususunda köklü bir kurumsal geçmişe sahip olunduğunu savunan Şimşek, Türkiye’nin geride kalan 23 yıllık zaman zarfındaki ortalama bütçe açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYİH) oranının yüzde 2,6 basamağında gerçeğe dönüştüğünü beyan etti. Kamu bütçesindeki net açığın 2023 senesindeki yüzde 5,1 seviyesinden 2025 yılı itibarıyla yüzde 2,9 oranına geriletildiğini kaydeden Şimşek; elde edilen bu finansal sonucun kamu harcamalarının kontrolü, kayıt dışı ekonomiyle mücadele, vergilendirmede uyum oranının tırmandırılması ile denetim ve tahsilat mekanizmalarındaki iyileşme adımları sayesinde sağlandığını ileri sürdü.

Küresel ham petrol fiyatlarındaki yüksek seyrin iç piyasaya olan olumsuz yansımalarını hafifletmek amacıyla mali alanın aktif biçimde kullanıldığını belirten Şimşek, tüm bu gelişmelere karşın 2026 yılı makro hedeflerine ulaşma doğrultusunda doğru bir rotada ilerlediklerini ve orta vadeli süreçte bütçe açığının milli gelire (GSYİH) oranını yüzde 3 sınırının altında tutmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

DÖVİZ KURU VE LİRANIN DURUMU

Ekonomi yönetiminin Türk Lirası (TL) biriminde belirli bir kur seviyesini veya bant aralığını hedeflemediğini net bir dille ifade eden Şimşek, uygulanan ekonomi modelinin başlangıcından bu yana yerel para birimine yönelik güven algısının önemli ölçüde tahkim edildiğini savundu. Şimşek; bu güven artışında uygulanan sıkı para politikası adımlarının, devreye alınan etkili makroihtiyati koruma tedbirlerinin ve geçmiş dönemlerdeki finansal dalgalanma süreçlerine kıyasla çok daha güçlü bir yapıya kavuşan döviz rezervlerinin doğrudan payı olduğunu iddia etti.

DIŞ TİCARET DENGESİNDE ENERJİ MALİYETLERİ VURGUSU

Uluslararası piyasalardaki yüksek enerji ve hammadde fiyatlarının cari işlemler açığını yukarı yönlü baskılayabileceğine dikkat çeken Şimşek, fakat bu birleşik etkinin idare edilebilir bir finansal düzeyde kalacağını ileri sürdü. İç talep cephesinde gözlenen yavaşlama eğilimi ile ihracat sektöründeki yapısal dayanıklılığın, bölgedeki savaş durumunun olumsuz yansımalarını sınırlayabilecek güçte olduğunu belirten Şimşek; dış satım performansının küresel tedarik zincirlerindeki yeniden yapılanma süreçleri, avro/dolar (EUR/USD) parite dengesi ve yüksek katma değerli sınai üretim hamleleri tarafından desteklendiğini kaydetti. Bakan Şimşek, cari açığın milli gelirin (GSYİH) yaklaşık yüzde 3'ü civarında netleşmesini öngördüklerini ve bu oranın uzun vadeli tarihsel ortalamaların altında yer aldığını vurguladı.

KÜRESEL SERMAYE VE ÇOK ULUSLU DEVLER İÇİN MUAFİYET PAKETİ

Türkiye sınırları içerisine doğrudan yabancı sermaye, uluslararası nitelikli iş gücü ve finansal fon çekebilmek amacıyla oldukça kapsamlı bir yasal çerçeve inşa ettiklerini duyuran Şimşek, imalat sektöründe faaliyet gösteren üretici kurumlar için Kurumlar Vergisi (KV) oranının yüzde 12,5 seviyesine indirileceğini resmen ilan etti. Hizmet ihracatı alanında ise tam bir vergi muafiyeti mekanizması işletileceğini kaydeden Şimşek; yazılım geliştirme, video oyun sektörü, sağlık turizmi operasyonları, eğitim faaliyetleri, mühendislik hizmetleri ve endüstriyel tasarım gibi stratejik kolların bu yasal istisna kapsamında yer bulduğunu açıkladı.

Transit ticaret operasyonlarında da kurumlar vergisinin tamamen sıfırlanacağını müjdeleyen Şimşek, çok uluslu küresel holdingler için tam 20 sene boyunca kurumlar vergisi muafiyeti sunan yeni bir bölgesel merkez rejiminin hayata geçirileceğini ifade etti. Şimşek ek olarak; yeni girişimler (start-up) için tamamen dijital mecralarda yürütülecek şirket kuruluş prosedürlerinin, vergi avantajları barındıran çalışan hisse opsiyonu sisteminin ve Atatürk Havalimanı yerleşkesinde hayata geçirilecek “Terminal İstanbul” isimli teknoloji merkezinin yakın süreçte devreye alınacağını duyurdu.

VERGİ İSTİSNASI

Kamu alacaklarının tahsilat sürecine de değinen Bakan, amme alacağına ilişkin tecillerde (borç ertelemelerinde) azami taksit süresinin 36 aydan 72 aya çıkarılacağını, güvence göstermeden işlem yapılabilmesini sağlayan teminatsız tecil tutarının ise 1 milyon liraya yükseltileceğini belirtti. Şimşek son olarak, nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen personelin ücretlerinin, brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan bölümü için gelir vergisi istisnası uygulanacağını açıkladı.