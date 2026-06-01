Son 4 gün kaldı: Enflasyon tahmini geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 5 Haziran Cuma günü saat 10:00'da mayıs dönemine ait resmi enflasyon rakamlarını açıklamaya hazırlanıyor.

Tüm dar gelirlilerin ve piyasaların kilitlendiği bu kritik veri öncesinde, Anadolu Ajansı (AA) Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçları kamuoyuna duyurdu. Finans çevrelerinin ve fon yöneticilerinin yakından izlediği bu anket, alanında uzman 17 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirildi. Uzmanların ortak öngörüsüne göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayıs ayı genelinde de yukarı yönlü hareketini kesintisiz bir biçimde sürdürdü.

AYLIK ARTIŞ BEKLENTİSİ YÜZDE 1,65 SEVİYESİNDE DEĞİŞTİ

Araştırmaya dahil olan ekonomistlerin mayıs dönemi aylık enflasyon tahminlerinin aritmetik ortalaması yüzde 1,65 düzeyinde hesaplandı.

Analistlerin bu döneme ilişkin fiyat artış öngörüleri geniş bir yelpazede çeşitlenirken; en iyimser tahmin yüzde 1,20, en yüksek enflasyon tahmini ise yüzde 2,35 aralığında konumlandı.

NİSANDA SERT YÜKSELMİŞTİ

Tüketici Fiyat Endeksi nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 4,18 oranında keskin bir yükseliş kaydetmişti. Mayıs ayında artış hızında matematiksel bir yavaşlama beklense de fiyatlar hane bütçelerini zorlamaya devam ediyor.

YILLIK PAHALILIK DAHA DA TIRMANACAK

Ankette öne çıkan ve tüketicileri en çok kaygılandıran veri, yıllık kümülatif artış beklentilerinde gizli. Ekonomistlerin aylık bazdaki yüzde 1,65'lik ortalama tahmini gerçeğe dönüştüğü takdirde, nisan döneminde yüzde 32,37 seviyesinde bulunan yıllık enflasyon, mayıs ayı itibarıyla yüzde 32,53 basamağına tırmanmış olacak.

Öte yandan, piyasa aktörlerinin 2026 senesinin bütününe dair yıl sonu kümülatif enflasyon öngörülerinin ortalaması ise yüzde 29,40 seviyesinde sabitlendi.