Son 3 gün kaldı! Her şeye tepeden tırnağa zam gelecek

Haziran ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerinin resmi olarak duyurulmasıyla beraber, 6 aylık enflasyon farkı ile yeni döneme ait maaş artış oranları netlik kazanacak.

Bu veriyle birlikte memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki milyonlarca kişinin alacağı artışlar kesinleşecek. Ancak eş zamanlı şekilde yürürlüğe girecek olan otomatik vergi artışları, bedelli askerlik maliyetleri ve kira tavanlarındaki yükseliş, piyasadaki tüm mal ve hizmetlerin fiyatını yukarı itecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN MAAŞ SEVİYESİ

Yılın ilk 5 aylık dönemine ait enflasyon rakamlarının kesinleşmesi neticesinde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden hak kazandığı artış oranı yüzde 16,61 olarak hesaplandı. Aylıklara yapılacak nihai dokunuş ise haziran ayı enflasyon verilerinin ilan edilmesiyle netleşecek.

YILIN İLK 5 AYINDA ENFLASYONUN SEYRİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan dokümanlara göre, Ocak-Mayıs periyodunda aylık enflasyon verileri şu şekilde gerçekleşti:

Ocak: %4,84

Şubat: %2,96

Mart: %1,94

Nisan: %4,18

Mayıs: %1,71

Bu tabloda oluşan seyrin ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık kümülatif artış payı yüzde 16,61 olarak kayıtlara geçti. Kesin zam oranının tayin edilmesi adına haziran ayı verisi beklenirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi haziran ayına dair ilk güçlü sinyalleri verdi. Ankete katılım sağlayan ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,36 seviyesinde yer alıyor. Piyasanın bu tahmini gerçekleştiği takdirde, ilk 6 aylık toplam enflasyon verisi yaklaşık yüzde 18 seviyesine ulaşacak.

MEMUR MAAŞLARINDA YENİ TABLO

Yüzde 13,75 oranındaki zam senaryosu temel alındığında, memur ve memur emeklilerinin gelirlerinde şu değişiklikler meydana gelecek:

Şu an 59 bin 896 TL olan en düşük lise mezunu memur maaşı 68 bin 131 TL'ye çıkacak. Bu tutara 1.000 TL'lik seyyanen artışın ilave edilmesiyle birlikte en düşük memur aylığı 69 bin 131 TL seviyesine yükselecek.

Üniversite mezuniyeti bulunan bir memurun 62 bin 403 TL olan mevcut maaşı, zam ve seyyanen artış formülüyle birlikte 71 bin 983 TL'ye ulaşacak.

En düşük memur emeklisi aylığı ise 26 bin 889 TL seviyesinden 30 bin 586 TL'ye tırmanacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ DE DOMİNO ETKİSİYLE ARTIYOR

Memur aylıklarına yapılan katsayı artışları, mevzuat gereği pek çok kalemi de domino etkisiyle yukarı taşıyor. Gençlerin yakından takip ettiği bedelli askerlik tutarı, yasa doğrultusunda doğrudan memur aylık katsayısına endeksli durumda bulunuyor. Memur zammı hangi oranda gerçekleşirse, mevcut tutarı 416 bin 361 lira 30 kuruş olan bedelli askerlik ücreti de aynı oranda yukarı çekilecek.

ÖTV VERGİLERİ OTOMATİK OLARAK KATLANACAK

Maaşlardaki artışların ceplere girmeden buharlaşacağını gösteren en büyük etken, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi ve buna bağlı piyasa fiyatlamalarıdır.

Yasa gereğince; akaryakıt, alkollü içecekler ve tütün mamullerindeki maktu ÖTV tutarları, her yılın Ocak ve Temmuz dönemlerinde, geriye dönük 6 aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranı kadar otomatik olarak artırılıyor. Akaryakıta yansıtılacak her kuruşluk vergi artışı; lojistik operasyonlarından gıdaya, sigaradan kiralara kadar her şeyin fiyatını zincirleme olarak yükseltecek.

SOSYAL YARDIMLAR VE İDARİ MAAŞLAR YENİDEN BELİRLENİYOR

Devlet tarafından dezavantajlı kesimlere verilen sosyal destek ödemeleri de memur maaş katsayısındaki artış oranına göre güncelleniyor. Temmuz ayı itibarıyla yeni tutarları belirlenecek olan sosyal yardım kalemleri şunlardır:

Kıdem tazminatı tavanı: 64.948 TL'den 73.878 TL'ye çıkacak.

65 yaş aylığı: 6.393 TL'den 7.272 TL'ye yükselecek.

Evde bakım yardımı: 13.878 TL'den 15.786 TL'ye çıkacak.

Yüzde 40-69 engelli aylığı: 5.103 TL'den 5.804 TL'ye yükselecek.

Yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı: 7.655 TL'den 8.707 TL'ye çıkacak.

Engelli yakını aylığı: 5.804 TL olacak.

Kronik hasta nakdi yardımı: 15.786 TL'ye yükselecek.

Yalnızca sosyal yardımlar değil, idari ve siyasi mekanizmadaki tüm maaş dengesi de bu katsayı artışıyla revize ediliyor. Bu kapsamda; Milletvekili maaşları, yerel yönetimlerin temel taşı olan muhtar maaşları, Belediye Başkanları ve Meclis üyelerinin ödenekleri ile huzur hakları da memur zammına paralel olarak yukarı yönlü değişecek.