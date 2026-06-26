Soma-B Termik Santrali icradan satılıyor!

Yıllar önce yüz milyonlarca dolara özelleştirilen şimdilerde Torku çatısı altında faaliyet gösteren Soma-B Termik Santrali, kamu kurumu Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) olan milyarlarca liralık borcunu ödeyemedi.

Soma-B Termik Santrali, Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) olan 20 milyar lira tutarındaki borcu sebebiyle icra sürecine girdi. Bilirkişi kurulunun 350 milyon dolar değer biçtiği dev elektrik üretim merkezinin eylül ayının ilk haftasında satışa çıkarılması öngörülüyor.

ENERJİ SEKTÖRÜNDE 11 YIL SONRA TARİHİ EŞİK

Konya Şeker, 2015 senesinde 685,5 milyon dolar bedelle bünyesine kattığı Soma-B santralinde elektrik enerjisi üretmek amacıyla TKİ'den kömür tedariki sağladı. Geçen yıllar zarfında biriken kömür borcu faiz yüküyle birlikte 20 milyar TL sınırını aşınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sürece müdahil oldu.

Bakanlık temsilcileri ile işletme yönetimi arasında gerçekleştirilen peş peşe toplantılardan nakit tahsilat yönünde bir netice elde edilemedi. Kömür sevkiyatının durma aşamasına gelmesi ve elektrik üretim faaliyetlerinin sekteye uğraması neticesinde TKİ, alacaklarını tahsil edebilmek adına resmi icra takibini devreye soktu.

SATIŞ GELİRİ DOĞRUDAN TKİ'YE AKTARILACAK

İcra Dairesince görevlendirilen bilirkişi heyeti, tesisin güncel piyasa bedelini 350 milyon dolar şeklinde takdir etti.

Eylül döneminde düzenlenmesi planlanan ihaleden sağlanacak kazanç, doğrudan doğruya TKİ hesaplarına geçirilecek. Gerçekleşecek bu tahsilat işleminin sonrasında bakiye kalan borç tutarı için Konya Şeker firmasından yeni yasal taleplerde bulunulacağı ifade edildi.

Daha evvel Akçadağ ve ODAŞ işletmelerinin yakından takip ettiği santral için Enerji Bakanlığı kaynakları, büyük bir holdingin daha devralma gayesiyle yakın takipte olduğunu teyit etti.