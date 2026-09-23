Skandalın başrolündeki Tera Yatırım'a tedbir getirildi

Borsa İstanbul'daki fon krizinin merkezinde bulunan Pusula ve Tera holdinglerinin 5 yöneticisinin tutuklanmasının ardından yeni bir idari karar alındı.

NAKİT VE VARLIK ÇIKIŞLARI DENETİME ALINDI

Fon yöneticilerine ‘ticari dolandırıcılık’, ‘Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet’ ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlamaları yöneltilirken, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Tera Yatırım’da yürütülen yerinde inceleme kapsamında yatırımcı varlıklarının korunması amacıyla nakit ve varlık çıkışlarını denetim altına aldı.

Aynı tedbirlerin A1 Capital Menkul Değerler AŞ (A1 Capital), Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ (Alnus Yatırım), Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ (Bulls Yatırım), İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ (İnfo Yatırım) ve Pusula Yatırım Menkul Değerler AŞ (Pusula Yatırım) için de uygulanmasına karar verildi.

BirGün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre Sermaye Piyasası Kurulu, aracı kurumlara yönelik yerinde incelemelerin ardından altı yatırım kuruluşunu kapsayan tedbir kararı aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurul Karar Organı’nın 22 Eylül tarihli toplantısında alınan karara göre Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ nezdinde hesabı bulunan yatırımcıların varlıklarının korunması ve olağandışı ya da şüpheli transferlerin engellenmesi amacıyla şirketten yapılacak nakit ve varlık çıkışları kontrol altına alınacak.

TRANSFERLER KONTROL ALTINA ALINDI

Sermaye Piyasası Kurulu, nakit ve varlık çıkışına ilişkin sürecin Borsa İstanbul, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından Kurul gözetiminde yürütülmesine karar verdi.

Karara göre, söz konusu kuruluşların onayı olmadan Tera Yatırım’ın bankalarda kendi adına veya yatırımcılar adına açılmış hesaplarında bulunan nakitler dahil olmak üzere herhangi bir nakit ya da varlık çıkışı yapılamayacak.

Kararın bankalara bildirilmesi amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne (TSPB) yazı gönderildi.