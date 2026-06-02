Skandal Meclis gündeminde! Vize randevuları satıldı mı?

VFS Global’in vize alma süreçlerinde, pasaportların kaybolmasından rüşvetin üzerinin örtülmesine, alınan fahiş ücretlerden üyelik dayatmasına şirketin birçok usulsüzlük yaptığı iddiası Meclis gündemine getirildi.

Uluslararası bir gazeteciler grubu tarafından yapılan kapsamlı araştırmada, dünya genelinde tekelleşen VFS Global’in vize süreçlerinde büyük skandallara imza attığı ileri sürüldü.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

HAKAN FİDAN'A SORDU

Dalgın, Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

Önergede, şirkete ilişkin iddialara yer veren Dalgın şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Avrupa Birliği ve Schengen ülkelerine yönelik vize başvurularında yaşadığı sorunlar uzun süredir kamuoyunun gündemindedir. Randevu bulunamaması, başvuru süreçlerinin aylarca uzaması, ek hizmetlerin fiilen zorunluymuş gibi sunulması, aracı kurumlar üzerinden ilave maliyetler oluşması ve randevu karaborsası iddiaları vatandaşlarımızı mağdur etmekte; Türkiye-AB ilişkilerini de olumsuz etkilemektedir.

"CİDDİ RİSKLER BARINDIRIYOR"

Son olarak Lighthouse Reports öncülüğünde, 12 ülkeden 14 medya kuruluşunun ortak çalışmasıyla yayımlanan araştırmada, VFS Global'in başvuru sahiplerini yüksek maliyetli ek hizmetlere yönlendirdiği; kısa mesaj, kurye, çıktı, tarama ve premium salon gibi hizmetlerin bazı ülkelerde fiilen zorunluymuş gibi sunulduğu; botlar ve dış acenteler aracılığıyla randevuların bloke edilerek sonradan satıldığı; kişisel verilerin korunması ve yolsuzluk iddiaları bakımından ciddi riskler bulunduğu ileri sürülmüştür."

VİZE SKANDALINA İLİŞKİN KRİTİK SORULAR

Dalgın, Fidan'ın yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:

Bakanlığınız, VFS Global ve benzeri dış hizmet sağlayıcılar üzerinden yapılan vize başvurularına ilişkin şikayet envanteri tutmakta mıdır? Son üç yılda kaç şikayet ulaşmıştır ve bunlar hangi ülkelerde yoğunlaşmaktadır?

VFS Global ve benzeri şirketlerin iddia edilen faaliyetleriyle ilgili AB ve Schengen ülkeleri nezdinde temaslarda bulunulmuş mudur? Bu temasların somut sonuçları nelerdir?

Vize başvuru süreçlerinde vatandaşlarımızın kişisel verilerinin korunması için Bakanlığınızın ilgili ülkelerden ve dış hizmet sağlayıcılarından talep ettiği güvence ve denetim mekanizmaları nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularında yaşadığı randevu sıkıntısı, yüksek ret oranları ve artan maliyetler konusunda son üç yılda AB kurumları ve üye ülkeler nezdinde hangi girişimler yapılmıştır? AB ile vizesiz seyahat konusunda yürütülen müzakereler hangi aşamadadır?

TÜRKİYE AYAĞI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU DÖNEMİNDE Mİ BÜYÜDÜ

Öte yandan araştırmada Türkiye ile ilgili de çarpıcı iddialar gündeme geldi. Araştırma ekibinde yer alan Kısa Dalga'dan Gazeteci Canan Coşkun imzasını taşıyan haberde, milyarlık bir şirketler grubuna dönüşen Golden Gateway Holding’in yükseliş grafiği ile eski Dışişleri Bakanı ve AKP Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu arasındaki stratejik ve kurumsal bağlar gündeme geldi.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Dünya genelinde vize konusunda tekelleşen VFS Global'in Türkiye ayağı konumundaki Gateway Management ve sahibi Halis Ali Çakmak'ın, Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı dönemindeki hızlı büyüyüşü ve bağları dikkat çekti.

Ancak, Çavuşoğlu ile ilgili ciddi iddialar barındıran Kısa Dalga'daki "Vize İmparatorluğu" başlıklı yazı dizisine erişim engeli getirildi. Engel kararına, "5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçe gösterildi.