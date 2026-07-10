Şişe suya zam fırsatçılığı bakanlığı ayağa kaldırdı: Dört bir yanda denetimler başladı

Depozito Yönetim Sistemi'ne (DOA) geçişle su şişeleri için 1 lira iade ücreti verilmesi su şirketlerinin kar iştahını açtı. Şirketler bu iade ücretinin 3 katı zam yaptı. Market raflarından su fiyatlarına 2-3 lira zam geldiği görüldü.

Zam haberleri sonrası Ticaret Bakanlığı, incelemeler başlattığını belirterek, muhatap firmalara usulsüzlük cezası uygulanabileceği uyarısında bulunmuştu. Yine aynı açıklamada sürecin takipte olduğu da ifade edilmişti.

EKİPLER SAHADA

Bakanlık haberlerin ardından sahaya çıktı. Önceki gün İzmir, Manisa gibi illerde denetim yapan ve usulsüzlükler belirleyen ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı Ankara İl Ticaret Müdürlüğü bünyesinde de denetim ekipleri sahadaydı. Plastik, cam ve metal ambalajlı içecek ürünlerinde uygulanan depozito katılım payı güncellenmesini bahane ederek fahiş fiyat artışlarına giden işletmelere yönelik geniş çaplı denetim operasyonları başlattı.

HAKSIZ FİYAT ARTIŞINA YAPTIRIM GELİYOR

Söz konusu saha denetimleri sırasında, ambalajlı sular başta olmak üzere diğer tüm depozitolu sıvı gıda ürünlerinin raf üzerindeki fiyat etiketleri ile kasa satış fiyatları tek tek karşılaştırılarak kontrol edildi.

Depozito Katılım Bedeli olarak belirlenen ek ücretin ürünün yalın fiyatına şeffaf ve doğru biçimde yansıtılıp yansıtılmadığı mercek altına alınırken, tüketicilerin eksik, hatalı ya da yanıltıcı bir şekilde bilgilendirilmesine sebebiyet verebilecek her türlü ticari uygulama incelendi.

Kurallara aykırı hareket ettiği saptanan ticari işletmelere yönelik mevzuatın öngördüğü idari yaptırım ve cezaların kararlılıkla tatbik edileceği de resmi olarak ifade edildi.