Şirketlere gerçeğe uygun değer hesaplamada esneklik getirildi

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), iştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımların gerçeğe uygun değer seçeneğiyle ölçülmesine ilişkin yeni bir değişiklik kararı aldı. KGK'nin söz konusu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÖZ KAYNAK YÖNTEMİNE İSTİSNALAR GELDİ

Yayımlanan yasal kararla birlikte, öz kaynak yönteminin uygulanmasına dair istisnai durumlar yeniden düzenlendi. Düzenlemeye göre; iştirakteki veya iş ortaklığındaki bir yatırım, yatırım fonu, girişim sermayesi kuruluşu, yatırım ortaklığı veya benzeri işletmeler aracılığıyla dolaylı yoldan ya da bu işletmelerce doğrudan elde tutuluyorsa, işletmelere yeni bir tercih hakkı sunuldu.

İşletmeler bu yatırımı TFRS 9 (Türkiye Finansal Raporlama Standardı 9) kuralı uyarınca, gerçeğe uygun değer değişimini doğrudan kar veya zarara yansıtılan kalem olarak ölçmeyi seçebilecek.

TERCİHLER İLK KAYITTA VE AYRI AYRI YAPILACAK

İşletmeler, kendilerine tanınan bu ölçüm tercihini, söz konusu iştirak veya iş ortaklığı finansal tablolara ilk defa dahil edilirken yapacak. Ayrıca bu tercih işlemi torba bir hesaplamayla değil, portföydeki her bir iştirak veya iş ortaklığı için tek tek ve ayrı ayrı gerçekleştirilecek.

KISMİ YATIRIMLARA TFRS 9 HAKKI

Tebliğde yer alan bir diğer teknik detaya göre; bir işletmenin sahip olduğu iştirak yatırımının sadece belli bir kısmı girişim sermayesi kuruluşu, yatırım fonu, yatırım ortaklığı veya benzeri bir işletme yoluyla dolaylı olarak elde tutuluyorsa, ilgili işletme bu yatırımın sadece o kısmını da TFRS 9 uyarınca ölçebilecek.

İşletmeler, iştirak yatırımının bu dolaylı kısmını da gerçeğe uygun değer farkı üzerinden kar veya zarara yansıtılan kalem olarak belirlemeyi tercih edebilecek.