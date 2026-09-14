Şimşek sonunda onlardan da vergi alacak! Gönüllü olmalarını istedi

Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, bu yıl yürüttüğü çalışmalarla büyük ölçekli vergi mükelleflerine yönelik inceleme oranını yüzde 31,3'e yükseltti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan elde edilen bilgilere göre, VDK tarafından yürütülen vergi denetimleri yüksek gelir grubundaki kişilere odaklanmaya devam ediyor.

Vergi incelemesi, izaha davet ve gözetim gibi farklı denetim metodolojileri kullanılarak bu kesimlerin vergisel sorumluluklarını doğru şekilde yerine getirmeleri sağlanıyor.

HER 3 BÜYÜK MÜKELLEFTEN 1’İ MERCEK ALTINDA

Yürütülen çalışmalar kapsamında, bu yıl büyük ölçeğe sahip mükelleflerin yüzde 31,3'ü vergi incelemesine alındı. Bu veriler ise neredeyse her 3 büyük mükelleften 1'inin inceleme altında olduğunu ortaya koydu. Büyük mükelleflere yönelik söz konusu oran, geçmiş yıllarda yüzde 11 civarındaydı.

Bu oran bu yıl için orta ölçekli mükelleflerde yüzde 7,3'te ve küçük ölçekli mükelleflerde yüzde 1,1'de kaldı. Orta ölçekli mükelleflerin denetiminde izaha davet, küçük ölçekli mükelleflerde ise uyarı maksatlı gözetim gibi uygulamalar tercih ediliyor.

48,7 MİLYAR TL’YE ULAŞTI!

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, aynı zamanda bu sene yüksek gelir grubunda bulunan mükelleflerin 2025 yılı kazançlarına ilişkin beyanlarını doğru şekilde vermeleri için 2'nci Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı'nı başlattı. Söz konusu program kapsamında, mükellefler tarafından artırılan matrah 48,7 milyar liraya ulaştı.

Programla, gözetim kapsamına alınarak yüksek gelir grubunda olduğu değerlendirilen mükellef sayısı da 16 bin 307 oldu. Çalışma kapsamında, bu mükellefler iki ayrı gruba ayrıldı. Birinci grupta bulunan kişilerin, Türkiye’nin ölçek bakımından en büyük 42 bin firmasında ortaklığı bulunduğu fark edilirken gelir vergisi tutarlarının risk analizi ile belirlenen kazançlarıyla uyuşmadığı tespit edildi.

İkinci grupta ise herhangi bir şirkete ortaklığı bulunmamakla beraber sergilediği lüks yaşam ile ödediği vergiler uyuşmayan kişiler yer aldı.

İLK KEZ BEYANNAME VERDİLER!

Gözetim kapsamına alınan yaklaşık 7 bin mükellefin, geçmiş dönemde hiç beyanda bulunmadığı da tespit edilirken söz konusu kişilerin büyük bir kısmı, gözetim çalışması sonucunda ilk kez beyanname verdi ve gelirlerini beyan etti.

Bu kapsamda gelir vergisi beyanındaki artış 6,7 milyar liraya, bu kişilerin ortak olduğu şirketler tarafından yapılan vergi kesintisi matrahındaki artış 4,2 milyar liraya, ortak oldukları şirketlerin kurumlar vergisi matrahındaki artış da 33,9 milyar liraya çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Vergide adaleti artırmaya yönelik çalışmalarımız kapsamında denetim kapasitemizi, büyük ölçekli ve yüksek gelir grubundaki mükelleflere yöneltiyoruz. Bu mükelleflerimizi, vergiye gönüllü uyuma davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.