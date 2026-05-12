Şimşek programının neden başarılı olamayacağını MÜSİAD başkanı açıkladı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Burhan Özdemir, ekonomi yönetimi tarafından uygulanan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sıkı politikasına tam destek verirken, mevcut tablonun sadece para politikasıyla düzelemeyeceğine de dikkat çekti.

Sanayicinin finansmana erişimden ziyade "yanlış planlama" ve "atıl kapasite" sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirten Özdemir, enflasyonla mücadelenin başarıya ulaşması için tarımdan konut arzına kadar çok boyutlu bir seferberlik gerektiğini ifade etti.

ŞİMŞEK PROGRAMININ NEDEN BAŞARILI OLAMAYACAĞINI MÜSİAD BAŞKANI AÇIKLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yürüttüğü programı "günümüz şartlarındaki en ideal politika" olarak niteleyen Burhan Özdemir, buna rağmen beklentilerin tek bir merkeze yüklenmesi üzerinden iktidarı eleştirdi. Planlamayı devletin yapması gerektiğini vurguladı.

Programın önündeki en büyük engelin kira, gıda ve eğitim masraflarındaki katılaşma olduğunu savunan Özdemir, "Kimsenin elinde sihirli değnek yok. Kira fiyatlarını konut arzını artırmadan, gıda fiyatlarını ise tarımsal aksiyonları tamamlamadan sadece Mehmet Şimşek’in para politikasıyla aşağı çekemezsiniz. Bu çoklu bir mücadele gerektiriyor" dedi.

115 milyar dolarlık deprem yükü ve jeopolitik risklere rağmen rasyonel bir çizgi izlendiğini belirten MÜSİAD Başkanı, başarının ancak diğer yapısal adımların atılmasıyla mümkün olacağını vurguladı.

Burhan Özdemir, sanayi dünyasının geçmişteki düşük faizli kredi döneminde verimlilik yerine "atıl kapasite" ürettiğini ifade ederek sektörün durumunu anlattı.

Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) fabrikalarla dolu olmasına rağmen pek çok tesisin yüzde 50 doluluğun altında çalıştığına işaret eden Özdemir, planlamanın devlet eliyle yapılması gerektiğini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın "kesici" yetkilerle donatılması önerisinde bulunan Özdemir, "Birisi herhangi bir ürün üreteceğim dediğinde devlet ona 'Dur, burada kapasite doldu' diyebilmeli. Devlet zoru olmadan bu tedarik zinciri kurgulanamaz" değerlendirmesini yaptı.

SANAYİ ÇALIŞANINA POZİTİF AYRIMCILIK ŞART

Sektördeki "erken sanayisizleşme" ve iş gücünün hizmet sektörüne kayması tehlikesine de değinen Özdemir, üretimde çalışan işçiler için somut teşvikler talep etti.

Diyarbakır ve Batman gibi illerde üretim potansiyeli olmasına rağmen çalıştıracak personel bulunamadığını belirten Özdemir; fabrikalarda, tezgah başında ter döken emekçilerin maaşlarına gelir vergisi istisnası getirilmesi, kira ve çocuk yardımı gibi desteklerin sağlanması gerektiğini savunarak, "Eğer sanayi çalışanıyla bir restoranda çalışan arasındaki konfor farkını ekonomik teşvikle kapatmazsak bu sarmaldan kurtulamayız" dedi.