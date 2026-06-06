Sigaraya zam yağmur gibi geliyor! Bir gruba daha geldi en pahalısı 130 TL oldu

Sigara fiyatlarında zam dalgası devam ediyor. BAT ve JTI gruplarındaki 5’er TL’lik artışın ardından Philip Morris grubundaki sigaralara da zam yapıldı.

Yeni fiyat listesi 6 Haziran 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi. Güncellenen listeyle birlikte gruptaki birçok üründe fiyatlar 5 TL arttı. Bazı sigaralardaki zam ise 10 TL’ye kadar çıktı.

Zam sonrası Philip Morris grubundaki en düşük sigara fiyatı 110 TL’ye yükseldi. Grubun en pahalı ürünü ise 130 TL’den satışa sunuldu.

ZAMLAR 5 İLA 10 LİRA ARASINDA

Yeni listeye göre fiyat artışları ürünlere göre değişti. Sigaraların büyük bölümünde 5 TL’lik zam yapılırken, bazı ürünlerde artış 10 TL oldu. Philip Morris grubuna son zam 18 Şubat 2026’da yapılmıştı.

İKİ GRUPTA FİYATLAR ARTMIŞTI

Philip Morris öncesinde British American Tobacco (BAT) ve JTI gruplarındaki sigaralara da zam yapılmıştı. Her iki grupta fiyatlar 5’er TL artmış, sigara fiyatları 105 TL ile 120 TL aralığına yükselmişti.

Son fiyat güncellemesiyle birlikte sigara piyasasında zam dalgası Philip Morris grubuna da yansımış oldu.