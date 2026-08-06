Sigaraya zam geldi! En ucuzu 120 lira oldu

Philip Morris grubu bünyesinde yer alan sigara ürünlerinin satış etiketlerinde yeni bir fiyat güncellemesine gidildi. 6 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren yürürlüğe giren yeni fiyat tarifesiyle beraber, şirket çatısı altındaki tüm ürün gruplarında fiyat artışı uygulamaya konuldu.

ZAM ETİKETLERE YANSIDI

Açıklanan yeni fiyat listesi incelendiğinde, ürünlerin büyük bir çoğunluğunda 10 TL tutarında artış yapıldığı, bazı ürün gruplarında ise bu artışın 8 TL ile 15 TL arasında değişiklik gösterdiği görüldü.

Gerçekleşen bu zam dalgasıyla birlikte grubun en yüksek fiyatlı ürünü olan Parliament Midnight 140 TL seviyesine çıktı. Aynı listede yer alan Marlboro, Muratti, Lark, Chesterfield ve L&M markalarının satış bedelleri de güncellendi. İlgili sigara grubuna ait yeni fiyatlar, 6 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla raflarda geçerli olmaya başladı.

PHILIP MORRIS GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

6 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olan Philip Morris güncel ürün fiyatları şu şekilde sıralandı:

Parliament Midnight: 140 TL

Parliament Night Blue Pack / Long: 130 TL

Parliament Aqua Blue Slims: 130 TL

Parliament Night Blue / Aqua Blue / Reserve: 130 TL

Parliament Midnight Blue: 125 TL

Marlboro Red Long / Red / Touch: 125 TL

Marlboro Touch Blue / Gray / White: 125 TL

Marlboro Edge: 123 TL

Marlboro Edge Slims / Edge Blue: 120 TL

Muratti / Muratti Blu: 122 TL

Lark: 120 TL

Chesterfield: 120 TL

L&M: 120 TL

Marlboro Roll 50 (Kıyılmış Tütün): 150 TL