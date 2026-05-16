SGK yeni yemek fiyatını açıkladı: İsa Karakaş kimlerin nasıl faydalanacağını anlattı

SGK, çalışanların yemek bedeli uygulamasına dair hem işverenleri hem de personeli yakından ilgilendiren yeni esasları yürürlüğe koydu. 17 Nisan 2026 tarihli düzenleme ile daha önce 158 TL olan günlük yemek bedeli istisnası artırılarak maliye kriterleriyle 300 TL'de eşitlendi.

SGK YENİ YEMEK FİYATINI AÇIKLADI

Yeni düzenleme ile birlikte Prime Esas Kazanç (PEK) istisnasında 300 TL dönemi resmen başladı. Eski sistemde günlük 158 TL olarak uygulanan düşük limitli istisna tutarı, yeni dönemde 300 TL’ye çıkarıldı. Bu sınırın üzerindeki ödemeler ise prime tabi tutulacak.

Güncelleme esaslarında da değişikliğe gidilerek, rakamların belirlenmesinde "Asgari Ücret" kıstası yerine "Yeniden Değerleme Oranı" kalkanı devreye alındı. Böylece çalışanların tabağındaki payın enflasyon karşısında korunması amaçlanıyor.

Şirketlerin yemek hizmetini sağlama biçimine göre istisna kuralları ise şu şekilde netleşti:

İş Yerinde Yemek: Yemek iş yerinde pişiriliyor veya dışarıdan hazır getirilip yemekhanede sunuluyorsa, herhangi bir tutar sınırı olmaksızın tamamı SGK priminden muaf sayılacak.

Dışarıda Yemek (Kart/Nakit): İşçinin yemeğini dışarıda yemesi durumunda günlük 300 TL’ye kadar olan kısımdan prim kesilmeyecek.

İSA KARAKAŞ KİMLERİN NASIL FAYDALANACAĞINI ANLATTI

SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, yeni genelgenin uygulama şartlarını ve muhtemel suistimallere karşı yasal yaptırımları sıraladı. Karakaş’ın aktardığı bilgilere göre; yemek bedeli istisnası sadece personelin fiilen çalıştığı günler için geçerli olacak. Hafta tatili, bayram, resmi tatil veya istirahat günlerinde yapılan yemek ödemeleri istisna kapsamına girmeyecek.

Uygulamanın en kritik noktalarından biri ise asgari ücret dengesi oldu. Karakaş, işverenin yemek bedelini asgari ücretten kesemeyeceğini vurgulayarak, bu ödemenin asgari ücrete ilave olarak yapılması gerektiğini belirtti.

"Asgari ücrete yemek parası dahildir" şeklindeki sözleşmelerin hukuken geçersiz sayılacağını hatırlatan Karakaş, usulsüz işlem yapanları ise ağır cezaların beklediğini söyledi. Yemek bedeli adı altında farklı ödemeler yaparak kurumu zarara uğratan işletmelere; gecikme zammı, idari para cezası ve asgari ücret desteğinin kesilmesi gibi yaptırımlar uygulanacak.