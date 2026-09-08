SGK uzmanı emekli zammını açıkladı, '13 bin 500 TL altında kalacak' diye de uyardı!

Milyonlarca emeklinin gözü yapılacak enflasyon zammında. Zamma henüz 4 ay var ancak açlık sınırının altında maaşlarla geçinmeye çalışan emekliler, zam tahminlerini yakından takip ediyor. 2027'de kaderlerini belirleyecek emekli enflasyon farkını merak ediyorlar.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, konuyu Dünya gazetesindeki köşesine taşıdı. Erdursun, 2026 yılının son dört ayına girerken Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık verilerinin 2027 Ocak zamlarını doğrudan belirleyeceğini hatırlattı. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon beklentilerini paylaşan Erdursun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, Ağustos ayında ise yüzde 1,84 olarak gerçekleşti. Bizim beklentimiz Eylül ve Ekim aylarında aylık enflasyonun yüzde 1,70’ler, Kasım ve Aralık aylarında ise yüzde 0,80’ler civarında gerçekleşmesi yönünde. Bu senaryoda 2026 yılı enflasyonunun yüzde 28,5-29 civarında tamamlanacağını tahmin ediyoruz."

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 25 BİN 800 TL OLACAK

En düşük emekli aylığı ile yaşam maliyetleri arasındaki tabloyu kıyaslayan Erdursun, mevcut rakamlar ve yıl sonu tahminleri üzerinden tablonun her geçen gün ağırlaşacağını ifade ederek şunları kaydetti:

"Bugün en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için öngördüğümüz yaklaşık yüzde 9,5’lik artış en düşük emekli aylığına da aynı oranda uygulanırsa, Ocak ayında bu rakam yaklaşık 25 bin 800 TL olacak. Peki bu para geçinmeye yetecek mi?"

AĞUSTOS AYI VERİLERİ TABLONUN VAHAMETİNİ GÖSTERİYOR

Ağustos 2026 verilerinde açlık sınırının 37 bin 388 TL, yoksulluk sınırının 121 bin 786 TL ve bekar bir çalışanın yaşama maliyetinin 48 bin 305 TL olduğunu hatırlatan Erdursun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eylül-Aralık dönemi için öngördüğümüz enflasyon oranlarını mevcut rakamlara uyguladığımızda yıl sonunda açlık sınırının yaklaşık 39 bin 300 TL’ye, yoksulluk sınırının 128 bin TL’ye, bekâr bir çalışanın yaşama maliyetinin ise 50 bin 800 TL’ye yaklaşabileceğini hesaplıyoruz. Bu durumda Ocak ayında yaklaşık 25 bin 800 TL olması beklenen en düşük emekli aylığı ile 39 bin 300 TL civarındaki açlık sınırı arasında yaklaşık 13 bin 500 TL’lik bir fark ortaya çıkacak."

ENFLASYON FARKI REFAH ARTIRMIYOR

Maaş zamlarının alım gücünü korumaya yetmediğini belirten Erdursun, kalıcı bir düzenleme yapılmasının şart olduğunu dile getirdi. Özgür Erdursun, sorunun çözümü için intibak düzenlemesini işaret ederek değerlendirmelerini şu sözlerle tamamladı:

"Enflasyon farkı, gerçek anlamda bir refah artışı değildir. Emekli ve çalışan fiyat artışlarını önce markette, pazarda, kirada ve faturalarında yaşıyor. Enflasyon farkını ise daha sonra maaşında görüyor. Bu nedenle 2027 Ocak ayında yalnızca enflasyon farkını değil, emeklilerin gelirlerini kalıcı biçimde iyileştirecek ilave artış ve intibak düzenlemesini de konuşmamız gerekiyor. Aksi halde maaşlardaki rakam artacak ancak geçim sıkıntısı devam edecek. 2027’de enflasyon farkı yetmez. Emekliye ilave artış ve intibak şart."