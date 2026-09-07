SGK uzmanı açıkladı: Asgari ücretli yüksek maaşlıyı geçebilir

2027 yılı yaklaşırken kıdem tazminatında taban ve tavan arasındaki farkın çalışanlar açısından önemi giderek artıyor.

Asgari ücret ile buna yakın seviyelerde maaş alan çalışanların kıdem tazminatları yılbaşında yapılacak zam oranlarından doğrudan etkilenirken, yüksek gelirli çalışanlarda tazminat tutarları belirlenen tavan sınırlaması üzerinden hesaplanıyor.

"YENİ RAKAMLAR BELLİ OLMADAN İŞTEN AYRILMAYIN"

Kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayılarındaki değişikliklere bağlı olarak her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden düzenleniyor. Bu doğrultuda uzmanlar, emeklilik veya işten ayrılma planı yapan çalışanların yeni rakamlar netleşmeden hareket etmemesi ve 31 Aralık ile 1 Ocak arasındaki dönemsel farkı dikkatle hesaplaması gerektiğine işaret ediyor. Konuyu Türkiye gazetesindeki köşesine taşıyan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, önemli noktalara dikkat çekti.

GÜNCEL TAVANIN MATEMATİKSEL HESAP TABLOSU

İsa Karakaş, Temmuz 2026 itibarıyla uygulanan tazminat tavanının 5 ana bileşenden oluştuğunu belirtti.

Karakaş'ın aktardığı hesaplamaya göre bu bileşenler şu şekilde sıralandı:

1- Aylık Göstergesi: 1500, Aylık Katsayısı: 1500 x 1,575512 = 2.363,268

2- Ek Göstergesi: 8000, Aylık Katsayısı: 8000 x 1,575512 = 12.604,096

3- Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi: 500, Aylık Katsayısı: 500 x 1,575512 = 787,756

4- Taban Aylığı Göstergesi: 1000, Taban Aylık Katsayısı: 1000 x 25,794915 = 25.794,915

5- (Aylık Gösterge+Ek Gösterge) x Aylık Katsayısı x 2,15 (% 215) 1500 + 8000 = 9.500 9500 x 1,575512 = 14.967,364 14.967,364 x 2,15 (%215) = 32.179,833

Toplam Tavan = 2.363,268 + 12.604,096 + 787,756 + 25.794,915 + 32.179,833 = 73.729,87 TL.

Hâlen 73.729,87 TL olarak uygulanan bu tavan tutarı, 01 Ocak 2027 tarihi itibarıyla memur maaş zamlarına paralel biçimde yeniden hesaplanacak ve 31 Temmuz 2027'ye kadar geçerliliğini koruyacak.

“ENFLASYON EJDERHASI” VE GÜNCELLEME SEYRİ

İsa Karakaş, enflasyon verisinin süreçte kilit rol oynadığını, bu verinin hem asgari ücreti hem de memur maaşlarını doğrudan etkilediğini vurguladı. Temmuz-Ağustos dönemi enflasyonunun yüzde 3,65 çıktığını belirten Karakaş, bu oranın yüzde 7'lik toplu sözleşme eşiğinin altında kaldığı için henüz bir enflasyon farkı doğurmadığını, önlerinde bekleyen 4 aylık veri olduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu yüzde 28'lik enflasyon tahminine göre ocak ayında yaklaşık yüzde 6,67'lik bir güncelleme göründüğünü aktaran Karakaş, ancak bu tahminin piyasa gerçeklerinin gerisinde kaldığını, sene sonu enflasyonunun yüzde 30 civarında beklenmesi nedeniyle memur maaş güncellemesinin yüzde 8 seviyelerine ulaşabileceğini kaydetti.

2027 TAVAN TAHMİNİ VE YÜKSEK MAAŞLILAR

Toplu sözleşme zammının yüzde 5 düzeyinde olduğunu, enflasyon farkıyla birlikte bu zammın yüzde 8'e yaklaşacağını belirten Karakaş, en güçlü senaryoda ortalama yüzde 8 civarındaki bir güncellemeyle kıdem tazminatı tavanının 73.729,87 TL'den 5.898,39 TL’lik artışla yaklaşık 79.628 TL seviyesine yükselebileceğini bildirdi. Karakaş, bu artışın yüksek maaşlı çalışanlar için her hizmet yılı başına ekstra 5.898,39 TL anlamına geldiğini belirterek işten ayrılma planı yapanların bu farkı mutlaka gözetmesi gerektiğine dikkat çekti.

DÜŞÜK ÜCRETLİYE YÜKSEK SIÇRAMA

Asgari ücretlinin kıdeminin şu an 33.030,50 TL üzerinden hesaplandığını belirten İsa Karakaş, Ocak 2027'de bu rakamın doğrudan artacağını kaydetti.

"Sabreden derviş muradına ermiş; doğru zamanda ayrılan hakkını tam almış" diyen Karakaş, kayıpların telafisi ve seçim atmosferinin bu süreci etkileyeceğini dile getirdi. Asgari ücrete yüzde 50 oranında tek seferde zam yapılması senaryosunun konuşulduğunu, yatay senaryoda ise ocakta yüzde 30, temmuzda yüzde 20 artış öngörüldüğünü belirten Karakaş, ocak ayında en az yüzde 30 artışın kuvvetle muhtemel hale geldiğini vurguladı.

Asgari ücretlinin kıdem artışının da aynı oranda olacağını, yüksek ücretlinin kıdem artışının ise yüzde 8 civarında kalacağını ifade eden Karakaş, netice itibarıyla düşük ücretlinin kıdem kazanımının oransal olarak en az yüzde 22 daha yüksek olacağını belirtti.

BU TARİHLER ÖNEMLİ

Karakaş, "Açık gözlü tüccar karını, akıllı işçi ise emeklilik zamanını doğru hesaplar. Hak kaybına uğramamak için 31 Aralık ile 1 Ocak arasındaki o bir günlük eşiği sakın hafife almayın!" uyarısında bulundu.

Karakaş, söz konusu hesaplamaların tahmine dayandığını, bağlayıcı hukuki mesnet teşkil etmediğini ve sorumluluk kabul edilmediğini de not düşerek sözlerini tamamladı.