SGK onların peşine düştü: Sigortaları tek tek inceliyor, emekliliklerini iptal ediyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban Bayramı'nı da kapsayan uzun tatil döneminin hemen ardından, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emeklilik hakkı kazanan binlerce kişiyi yakından ilgilendiren çok kritik bir denetim sürecini başlatacağı ileri sürüldü.

Kurum, EYT kapsamında emekli aylığı bağlanan sigortalıların dosyalarını geriye dönük olarak yeniden mercek altına alacak. İddiaya göre yapılacak incelemelerde mevzuata aykırı durumları saptanan kişilerin emekliliklerinin iptal edilmesi ve bugüne kadar ödenen maaşların geri talep edilmesi gündemde.

18 YAŞ ALTI SİGORTALILIK SÜRELERİ MERCEK ALTINDA

SGK müfettişleri tarafından yürütülecek olan bu kapsamlı denetimlerde, özellikle belirli bir sigortalılık modeline yoğunlaşılacak. Sözcü'de yer alan iddiaya göre geçmiş yıllarda, henüz 18 yaşını doldurmamışken (reşit olmadan önce) anne veya babasına ait şahıs işletmelerinde ya da aile şirketlerinde sigortalı olarak tescil ettirilmiş olan kişilerin dosyaları öncelikli olarak incelenecek.

Yasal mevzuata göre çocuk yaştaki bu bildirimlerin fiili çalışmaya dayanıp dayanmadığı denetlenecek. Yapılacak incelemeler neticesinde, usulsüz veya sahte olduğu tespit edilen bu sigortalılık süreleri tamamen geçersiz kabul edilecek. Geçersiz sayılan dönemler, kişilerin toplam prim gün sayılarından düşülecek.

MAAŞLAR KESİLECEK, ÖDENEN AYLIKLAR GERİ İSTENECEK

Prim günlerinin düşülmesiyle birlikte, EYT yasasının aradığı minimum prim gün şartının altına düşen vatandaşların emeklilik hakları tamamen iptal edilecek ve bağlı bulunan emekli aylıkları durdurulacak. Kurumun yasal prosedürlerine göre; usulsüz işlemler neticesinde emekliliği iptal edilen kişilere, emekli oldukları tarihten itibaren devlet tarafından ödenmiş olan tüm emekli maaşları ve bayram ikramiyesi gibi yan ödemeler geri istenecek.

SGK tarafından konuya ilişkin daha öncü şu açıklama yapılmıştı:

"Kurumumuz tarafından yürütülen titiz denetimler ve veri analizleri neticesinde, son 5 yıllık süreçte mevzuata aykırı ve sahte sigortalılık tescili saptanan tam 12 bin 209 kişinin emeklilik kararı iptal edilmiştir. Kamu zararının önlenmesi adına denetimlerimiz kesintisiz sürecektir."

DİĞER EMEKLİLER DE ETKİLENEBİLİR

Sosyal güvenlik uzmanları, bayram sonrasında hız kazanacak olan bu geriye dönük geniş çaplı inceleme dalgasının yalnızca EYT düzenlemesinden yararlananlarla sınırlı kalmayabileceğine dikkat çekiyor.

Geçmiş yıllarda erken yaşta sigortalı gösterilen ve normal emeklilik (yaş haddi, prim gün sayısı doldurulması) şartlarıyla emekli olan diğer vatandaşların da bu çapraz denetimlerden ve dosya taramalarından etkilenmesinden endişe duyuluyor.

Uzmanlar, sistemde benzer durumda olan tüm emeklilerin dosyalarının risk altında olabileceğini belirtiyor.