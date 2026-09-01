SGK İstanbul dahil çok sayıda ilde konut arsa ve dükkanı satacağını açıkladı: Fiyatlar belli oldu
SGK, İstanbul dahil çok sayıda ilde kuruma ait konut arsa ve dükkanı ihale yoluyla satacağını açıkladı. e-Devlet üzerinden açık artırma yapılacak taşınmazlara ait bilgiler ve fiyatlar belli oldu.
21-25 Eylül 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin taşınmaz bilgileri ve fiyatlar belli oldu.
SGK İSTANBUL DAHİL ÇOK SAYIDA İLDE KONUT ARSA VE DÜKKANI SATACAĞINI AÇIKLADI
NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu mülkiyetinde bulunan gayrimenkulleri değerlendirmek amacıyla yeni bir satış süreci başlattı. Türkiye genelinde 150’den fazla arsa, dükkan ve konut açık artırma yöntemiyle yeni sahiplerini bulacak.
İhaleye katılmak isteyenlerin öncelikle taşınmaz için belirlenen teminat bedelini yatırması gerekiyor. Nakit teminat ödemeleri tahsilata yetkili bankalar üzerinden yapılabilecek.
Teminat mektubu kullanmak isteyen katılımcıların ise sürenin sona ermesinden önce söz konusu belgeyi herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya SGK İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığına teslim etmesi gerekiyor.
İhaleye katılım başvuruları elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, e-Devlet şifreleriyle SGK'nın resmi internet sitesinde bulunan ihaleler bölümündeki "Gayrimenkul Satış İhaleleri" sekmesinden sisteme giriş yapabilecek. Başvurular ilgili elektronik satış portalı üzerinden de gerçekleştirilebilecek.
İhale süresi içinde başvurusunu tamamlamayanların işlemleri kabul edilmeyecek. Satışa ilişkin teminatlarda ise yalnızca mevzuatta belirtilen Türk parası ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar tarafından düzenlenen süresiz kesin teminat mektupları geçerli olacak.
Mevzuatta belirtilenler dışındaki teminat türleri kabul edilmeyecek. Kurum, ihaleye katılanların beyanlarını esas alacak. Ancak kanunen ihalelere katılması yasak olan kişilerin tespit edilmesi halinde ihale iptal edilecek ve ilgili kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.
İhaleyi kazananların ise satış bedelini peşin olarak SGK'nın hesaplarına yatırması gerekecek.
FİYATLAR BELLİ OLDU
SGK'nın ihale edeceği taşınmazları için fiyatlar belli oldu. İşte il il taşınmazların listesi...