Halk TV Ekonomi SGK İstanbul dahil çok sayıda ilde konut arsa ve dükkanı satacağını açıkladı: Fiyatlar belli oldu

SGK İstanbul dahil çok sayıda ilde konut arsa ve dükkanı satacağını açıkladı: Fiyatlar belli oldu SGK, İstanbul dahil çok sayıda ilde kuruma ait konut arsa ve dükkanı ihale yoluyla satacağını açıkladı. e-Devlet üzerinden açık artırma yapılacak taşınmazlara ait bilgiler ve fiyatlar belli oldu.

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