Sevinç kısa sürdü! Merkez Bankası rezervleri yeniden düşüşe geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan resmi istatistiklere göre, 17 Temmuz ile sona eren haftada Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 1 milyar 697 milyon dolar seviyesinde gerileyerek 65 milyar 427 milyon dolara indi.

Brüt döviz rezervleri, bir önceki hafta olan 10 Temmuz'da 67 milyar 124 milyon dolar düzeyinde bulunuyordu.

DÖVİZ VE ALTIN REZERVELERİNDE EŞ ZAMANLI GERİLEME

Söz konusu bir haftalık dönemde altın rezervlerinde de belirgin bir düşüş kaydedildi. Altın rezervlerinin toplam değeri 1 milyar 116 milyon dolar azalarak 96 milyar 179 milyon dolar seviyesinden 95 milyar 63 milyon dolar seviyesine çekildi.

TOPLAM REZERVLER 160,4 BİLYAR DOLARA DÜŞTÜ

Döviz ve altın kalemlerindeki geri çekilmeyle birlikte Merkez Bankası'nın toplam rezerv miktarı, 17 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 812 milyon dolar birden azaldı.

Böylelikle toplam rezervler 163 milyar 302 milyon dolar seviyesinden 160 milyar 490 milyon dolar (160 milyar 489,7 milyon dolar) seviyesine gerilemiş oldu. Yaşanan bu sert düşüşle birlikte rezervlerde iki haftadır devam eden yukarı yönlü seyir de son buldu.