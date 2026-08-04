Serbest fonlarda büyük kayıp!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yürürlüğe konulan yeni değerleme kuralları ve piyasaya düşen spekülasyonlar fon piyasasını sarstı.

Sadece bir hafta içinde sistemden 165,6 milyar liralık devasa bir çıkış yaşandı.

Ekonomim gazetesinden Şebnem Turhan'ın haberine göre; toplam portföy değeri 10 trilyon lira sınırına dayanan yatırım fonları, yeni regülasyonlar ve faizlerin yüksek kalacağına dair güçlenen beklentilerle sarsıldı.

Özellikle serbest fonlardan son bir haftada ciddi oranda nakit çıkışı gözlemlendi.

İKİ KRİTİK GELİŞME SERMAYE ÇIKIŞINI TETİKLEDİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Temmuz tarihinde aldığı bir kararla gayrimenkul yatırım fonları (GYF) ile girişim sermayesi yatırım fonlarının (GSYF) fon içerisindeki değerlemelerinin, borsa fiyatı üzerinden değil, kurucu şirketin belirlediği fiyat üzerinden yapılması zorunluluğunu getirdi.

Fonların bu yeni düzenlemeye uyum sağlaması için ise 31 Temmuz tarihine kadar süre tanındı. Bu kısıtlı sürede, yatırım fonları ağırlıklı olarak serbest fonlarının bünyesinde yer alan GYF ve GSYF’leri portföylerinden çıkarmayı seçti.

Bununla birlikte, yine aynı hafta içerisinde SPK tarafından yapılan açıklamada henüz hazır olmadığı belirtilen yatırım fonlarına dair yeni bir düzenlemenin devreye gireceğine yönelik sosyal medya platformlarında çok sayıda spekülatif paylaşım yayıldı. Uzmanlara göre bu iki gelişme, serbest fonlarda işlem yapan yatırımcıların pozisyon almalarında doğrudan etkili oldu.

TOPLAM KAYIP 165,6 MİLYAR LİRAYI BULDU

TEFAS Takasbank istatistiklerine göre, 24 Temmuz tarihinde 9 trilyon 336,7 milyar lira olan toplam yatırım fonlarının net varlık değeri, 31 Temmuz itibarıyla 9 trilyon 171,1 milyar liraya geriledi. Böylece tüm yatırım fonlarındaki bir haftalık toplam düşüş 165,6 milyar liraya ulaşmış oldu.

Bu süreçte alt gruplardaki net varlık değerleri şu şekilde sıralandı:

Serbest fonlar: 6 trilyon 183,6 milyar lira (İlk sırada)

Para piyasası fonları (PPF): 1,84 trilyon lira

Katılım fonları: 405 milyar lira

Hisse senedi fonları: 223,7 milyar lira

Kıymetli maden fonları: 184,6 milyar lira

Borçlanma araçları fonları: 153,37 milyar lira

Değişken şemsiye fonları: 121,4 milyar lira

ALT KALEMLERDEKİ DÜŞÜŞ VE YÜKSELİŞ RAKAMLARI

24 Temmuz tarihindeki kapanış verileriyle karşılaştırıldığında, bir haftalık sürede yalnızca serbest fonlardan 74 milyar 672 milyon lira çıkış olduğu hesaplandı. Söz konusu çıkışın detaylarına inildiğinde; 71,3 milyar lirasının serbest fonlardan, 18,6 milyar lirasının katılım serbest fonlardan ve 8,6 milyar lirasının ise serbest özel fonlardan gerçekleştiği belirlendi. Aynı dönemde serbest döviz fonlarında 17,5 milyar liralık bir artış gözlenirken, serbest döviz özel fonlarında ise 9,8 milyar liralık erime yaşandı.

Bunun yanı sıra PPF dışındaki diğer fon türlerinde de 1 haftalık süreçte ciddi kayıplar meydana geldi. Fon sepeti fonlarından 67,9 milyar lira, borçlanma araçları fonlarından 28,6 milyar lira, hisse senedi fonlarından 27,7 milyar lira, karma fonlardan 20,2 milyar lira, katılım fonlarından 20,2 milyar lira ve değişken fonlardan 15,8 milyar lira çıkış kaydedildi. Kıymetli maden fonlarında ise yalnızca 103,5 milyon liralık kısıtlı bir yükseliş görüldü.

MART 2026 ZİRVESİ VE NİTELİKLİ YATIRIMCI ŞARTI

TEFAS verileri ışığında 31 Temmuz kapanışı itibarıyla yatırım fonlarının piyasa büyüklüğü 10,38 trilyon lira, toplam yatırımcı sayısı ise 5,95 milyon olarak kaydedildi. Son 1 yıllık zaman diliminde yatırım fonlarının piyasa değeri 6,6 trilyon liradan yüzde 57,3'lük artışla 10,38 trilyon liraya tırmanırken, yatırımcı sayısı da 5,63 milyondan 5,95 milyona ulaştı.

Sistemde nitelikli yatırımcı olabilmek için gereken alt sınır 10 Mart 2026 tarihi itibarıyla 1 milyon liradan 10 milyon liraya çıkarıldı. Tüm bu süreçte Mart 2026 dönemi, yüzde 68,22'lik oranla yatırım fonları içerisinde serbest fonların ağırlığının en tepe noktaya ulaştığı ay olarak istatistiklere geçti. 31 Temmuz tarihi itibarıyla ise yatırım fonlarının yüzde 67,24’lük payı serbest fonlardan oluşurken, bunu yüzde 19,98’lik oranla para piyasası fonları takip etti.

PARA PİYASASI FONLARINA 69,2 MİLYAR LİRALIK HÜCUM

Serbest fonlarda tarihi nakit çıkışlarının yaşandığı aynı haftada, para piyasası şemsiye fonlarına 69,21 milyar lira tutarında büyük bir nakit girişi olması dikkatleri çekti. Bu artışla birlikte para piyasası şemsiye fonlarının toplam yatırım fonu büyüklüğü içerisindeki payı 31 Temmuz itibarıyla yüzde 18,98'den yüzde 19,98'e yükselerek 1 puana yakın artış sergiledi.

Yılın başlarında dezenflasyon politikaları ve faizlerde düşüş beklentisi sebebiyle ivme kaybeden para piyasası fonları, şubat ayı sonunda başlayan savaşın dezenflasyon sürecini kesintiye uğratmasıyla yeniden hareketlendi. Yüksek faiz ve enflasyon döngüsünün bir süre daha kalıcı olacağına dair artan beklentiler, bu fonların cazibesini yeniden yukarı taşıdı. Yatırımcıların yüksek getiri arayışıyla ne Türk Lirası mevduatlarından ne de para piyasası fonlarından henüz vazgeçmediği, son bir haftalık talep artışıyla bir kez daha kanıtlanmış oldu.