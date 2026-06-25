Sendikalar ayakta: 1000 çalışanı işten çıkarıp yerlerine robotlar aldılar

General Motors, elektrikli araç planlarını değiştirip üretim genişletme planlarından vazgeçtiği için birkaç hafta önce Detroit'teki Factory Zero tesisinde 1.000'den fazla işçiyi işten çıkardı. Ancak aynı zamanda tesise yaklaşık 50 adet işbirlikçi robot kurması da tepkilere yol açtı.

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UAW Local 22 sendika başkanı James Cotton'a göre , FANUC tarafından üretilen yeni robotlar, montaj hattında işçilerle birlikte çalışarak araçlara çeşitli parçalar yerleştiriyor ve esasen daha önce işçiler tarafından yapılan işleri üstleniyor.

" Bir fabrikaya robotların girdiğini görmek , özellikle de binden fazla insanın işten çıkarılmasının ardından, her zaman endişe vericidir. Eğer gelecek buysa, o zaman insanların işleri ellerinden alınıyor demektir " dedi Cotton.

Sendika, robotların yakınında çalışan işçilerin güvenliği konusunda endişelerini dile getirerek GM aleyhine resmi şikayetlerde bulundu. Öte yandan, GM sözcüsü Kevin Kelly, robotların kurulumunun şirketin üretim sürecine daha gelişmiş teknolojiler kazandırma stratejisinin bir parçası olduğunu söyledi.

Ona göre robotlar, işçi güvenliğini ve ergonomisini iyileştirmeye katkıda bulunurken üretimi daha esnek ve rekabetçi hale getiriyor.