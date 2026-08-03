Selpak ve Solo satıldı! Yeni sahibi ülke dışından

Eczacıbaşı Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren, hem iç piyasada hem de uluslararası pazarlarda temizlik kağıdı üretimi yapan Sanipak'ın, Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd'ye satışı nihayete erdi.

Sürecin ilk adımları geride bıraktığımız mart ayında atılmış ve 20 Mart tarihinde 600 milyon dolarlık değerleme üzerinden bir sözleşme imzalanmıştı. İlgili yasal kurumlardan ve düzenleyici mercilerden beklenen onayların çıkmasının ardından, söz konusu devir işlemi 31 Temmuz tarihi itibarıyla resmiyet kazandı.

KAP’A BİLDİRİLDİ

600 milyon dolar bedelli satış işleminin tamamlandığı, 31 Temmuz tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirim ile kamuoyuna duyuruldu.

Yapılan açıklamada ortaklık yapısına dikkat çekilerek, "Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sermayesinde Şirketimiz yüzde 37,28; Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. yüzde 11,54 oranında pay sahibidir" ifadelerine yer verildi.

SANİPAK'IN SATIŞI TAMAMLANDI

Satış işleminin resmen gerçekleşmesiyle birlikte Sanipak, küresel ölçekte faaliyet gösteren entegre selüloz, kağıt ve ambalaj üretim gruplarından birinin bünyesine katılmış oldu.

Devir işleminin ardından açıklamalarda bulunan Arch Peninsula Yatırımlar Eş Başkanı ve Sanipak Yönetim Kurulu Başkanı Nishant Grover, sürece ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu işlem, Sanipak'ın büyüme yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcını temsil ederken, bölgedeki portföyümüzü genişletme hedefimiz açısından da stratejik önem taşıyor. Önümüzdeki dönemde Sanipak'ın inovasyon gücünü desteklemeye ve markalarının bölgesel erişimini güçlendirmeye odaklanacağız. Böylece kullanıcılarımız için üstün bir deneyim sunarken, iş ortaklarımız için uzun vadeli değer yaratmaya devam edeceğiz."