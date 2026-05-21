Sektörel güven endeksi açıklandı: Hizmet ve inşaatta kayıp

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 dönemine ilişkin merakla beklenen Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri verilerini yayımladı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, mayıs ayında hizmet ve inşaat sektörlerinde güven kaybı yaşanırken, perakende ticaret sektörü ise rotasını yukarı çevirerek ayı kazançla kapattı.

HİZMET VE İNŞAAT SEKTÖRLERİNDE GERİ ÇEKİLME

Ekonominin lokomotif sektörlerinden olan hizmet ve inşaatta mayıs ayında temkinli ve negatif bir seyir hakim oldu. TÜİK verilerine göre endekslerdeki gerileme şu şekilde kayıtlara geçti:

Hizmet Sektörü: Hizmet sektörü güven endeksi, mayıs ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 oranında azalarak 109,0 seviyesine geriledi.

İnşaat Sektörü: En fazla güven kaybı yaşayan sektör inşaat oldu. İnşaat sektörü güven endeksi mayıs ayında yüzde 1,7 oranında düşüş göstererek 82,1 seviyesine kadar indi.

PERAKENDE TİCARETTE YÜZLER GÜLDÜ

Hizmet ve inşaat sektörlerindeki düşüşe karşın, perakende ticaret sektörü mayıs ayını moralli atlattı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,8 oranında yükseliş gösterdi. Bu artışla birlikte perakende ticaret endeksi 112,5 değerine ulaşarak ayın tek büyüyen sektörü olmayı başardı.

Sektörel güven endekslerinin 100'den büyük olması sektörün geleceğine dair iyimserliği, 100'den küçük olması ise kötümserliği gösterdiğinden; inşaat sektöründeki 82,1'lik değer, sektör temsilcilerinin önümüzdeki döneme dair kaygılarının devam ettiğini ortaya koyuyor.