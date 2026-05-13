Şehit yakını aylığını iki asgari ücrete çıkaracak teklif

Şehit yakınları ve gazilerin sosyal haklarını genişleten 14 maddelik yeni bir kanun teklifi Meclis’e sunulacak. Teklifle, mevcut durumda 11 bin 858 TL olan şehit yakını aylığının toplamda iki asgari ücret seviyesine çıkarılması öngörülüyor.

AKP, bu hafta TBMM Başkanlığına biri şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal hakları, diğeri ise Türk Kızılay’ın insani yardım sistemindeki konumunu düzenleyen iki ayrı kanun teklifi sunmaya hazırlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın talebiyle hazırlanan paketle, Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki hak sahiplerinin maaş ve sosyal imkânlarında değişiklik yapılması planlanıyor.

Esma Altın'ın Türkiye'deki haberine göre, AKP tarafından hazırlanan 14 maddelik teklifin en dikkat çeken maddesi, şehit yakınlarına bağlanan aylıklardaki artış oldu. Halihazırda 11 bin 858 lira olarak ödenen aylıkların, yeni düzenlemeyle aile başına toplam iki asgari ücret seviyesine yükseltilmesi hedefleniyor.

Bu düzenleme kapsamında şehidin anne ve babasına, ayrı ayrı olmak üzere toplamda iki asgari ücret tutarında maaş bağlanması öngörülüyor.

Ayrıca teklif; ücretsiz seyahat hakları ve vergi mevzuatındaki bazı maddelerin "pozitif ayrımcılık" ilkesiyle yeniden düzenlenmesini de içeriyor.

ŞEHİT ÇOCUKLARINA "ONURSAL KİMLİK" VE KIZILAY DÜZENLEMESİ

Teklifle birlikte, 25 yaşını dolduran şehit çocukları için de yeni bir statü tanımlanıyor. Mevcut "şehit çocuğu" kimlik kartları, 25 yaşından sonra "onursal şehit çocuğu" kimliğine dönüştürülecek.

Bu sayede, ücretsiz ulaşım ve seyahat gibi sosyal hakların 25 yaş sonrasında da devam etmesi amaçlanıyor.

Öte yandan AKP’nin sunacağı 10 maddelik ikinci teklif ise Türk Kızılay’ın hukuki zeminini güçlendirmeyi hedefliyor. Düzenlemeyle, kurumun uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan statüsü, amblem kullanım yetkisi ve denetim mekanizmaları kanun seviyesine taşınacak. Böylece Türk Kızılay’ın afet yönetimi ve insani yardım alanındaki görev ve sorumlulukları tüzük düzeyinden çıkarılarak yasal bir çerçeveye oturtulacak.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
