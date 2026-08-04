Şehit aileleri ve gaziler için gelecek düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıktı

Şehit yakınları ve gaziler için yeni haklar içeren kanun teklifi AKP ve MHP milletvekilleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu.

Türkiye gazetesinin haberine göre söz konusu teklifin, Meclis tatile girmeden önce yasalaştırılması hedefleniyor. Hazırlanan düzenlemedeki öne çıkan maddeler ise şu şekilde sıralanıyor:

ŞEHİT ANNE VE BABALARINA ASGARİ ÜCRET GÜVENCESİ

Hazırlanan yasa teklifi ile birlikte, hayatını kaybeden tüm vazife malullerinin anne ve babalarına ödenecek toplam aylık tutarının, bir aylık net asgari ücret miktarından daha az olamayacağı yasal bir güvenceye kavuşturuluyor.

BAKIMA MUHTAÇ GAZİLERİN EK ÖDEMESİNDE ARTIŞ

Bakıma muhtaç durumdaki gazi ve malullere sağlanan ek ödemelerin miktarı yukarı çekiliyor. Yapılacak değişiklikle, halihazırda net asgari ücretin iki katı olarak uygulanan bu ödeme tutarı, net asgari ücretin iki buçuk katı seviyesine yükseltiliyor. Bu artış kapsamına; vazife malulü olan er ve erbaşlar, güvenlik korucuları, askerî öğrenciler ve sivillerin aylıkları da dahil ediliyor.

TERÖRLE MÜCADELEDE YARALANAN PERSONELE YENİ HAKLAR VE GERİYE DÖNÜK KAPSAM

Terör saldırıları sebebiyle yaralanan ancak mevcut mevzuata göre malul statüsünde sayılmayan kişilerin aylıklarında da artışa gidiliyor. Bu gruptaki kişiler, ayrıca diğer gazilere sunulan sosyal haklardan da faydalanabilecek. Terörle mücadele görevleri sırasında yaralanan fakat malul kabul edilmeyen personele asgari ücret tutarı üzerinden aylık bağlanması sağlanacak.

Kapsama Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma, Sahil Güvenlik komutanlığındaki erbaş ve erler dahil tüm askerî personel, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensupları, Emniyet Hizmetleri Sınıfı çalışanları, askerî öğrenciler ve güvenlik korucuları alınıyor.

Ayrıca terör eylemleri neticesinde ateşli silah mermi çekirdeği, şarapnel veya patlayıcı mühimmatın vücutta yol açtığı yaralanmalar; patlama basıncı (blast) ve termal etkilerle oluşan hasarlar ya da terör örgütü üyelerinin delici, kesici, ezici yakın muharebe saldırılarıyla gerçekleşen yaralanmalar da doğrudan malullük kapsamında değerlendirmeye alınacak. İlgili düzenleme, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yaşanan olayları da kapsayacak şekilde geriye dönük olarak uygulanacak.

YENİDEN MUAYENE YAŞ HADDİ 55’E YÜKSELTİLİYOR

Vazife malulü er ve erbaşların sağlık durumlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle yeniden muayene edilme haklarını düzenleyen yaş sınırı 41’den 55’e çıkarılıyor. Bu sayede, zaman içinde malullük derecesi ağırlaşan kişilerin herhangi bir hak kaybı yaşamaksızın aylıklarının artırılması öngörülüyor.

15 TEMMUZ'DA YARALANANLARA MAAŞ BAĞLANACAK

15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemlerini engellemeye çalışırken yaralanan, ancak malul sayılmayan veya malullük derece tespiti yapılmayan kamu görevlileri ile sivillere de asgari ücret rakamı baz alınarak aylık bağlanması sağlanacak.

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER DERNEĞİ'NDEN TEPKİ

Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP ve MHP milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan, şehit yakınları, gaziler ve vazife malullerinin sosyal ve ekonomik haklarına yönelik kanun teklifine, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu tepki gösterdi.

Çerçioğlu, düzenlemenin maaşlar üzerinde kısıtlı kalmasının sorunların anlaşılmamasından kaynaklandığını savundu.