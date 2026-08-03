Şehirlerarası ulaşımda yeni dönem! Bu detayı bilmeden bilet almayın

Şehirlerarası ulaşımda önemli bir değişikliğe gidiliyor kasım ayından itibaren İstanbul- Ankara hattında ekspres seferler başlayacak. Yeni uygulamayla birlikte artık otobüsler ara duraklarda durmayacak, bu sayede yolculuk süresi de kısalmış olacak.



İstanbul- İzmir hattında uygulanan ekspres sefer modeli İstanbul-Ankara güzergahında da hayata geçiriliyor. Kasım ayında başlaması planlanan yeni iki şehir arasındaki seferlerin önemli bir bölümü ekspres olarak düzenlenecek.



SEFERLER İKİ KATEGORİYE AYRILACAK







Ekspres olarak hayata geçirilecek seferlerde otobüsler ara duraklarda yolcu indirmek ya da almak için durmayacak. Mevcut uygulamada Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Beypazarı ve Polatlı’da duran otobüsler, yeni uygulamada bu durakları uğramadan İstanbul ile Ankara arasında doğrudan sefer gerçekleştirecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte İstanbul-Ankara hattındaki yolculuklar “ normal” ve “ekspres” olmak üzere iki farklı kategoriye ayrılacak. Planlamaya göre mevcut sefer kapasitesinin yaklaşık yarısı ekspres sefer olarak gerçekleştirilecek.



Yeni düzenlemeyle birlikte yolculuk sürelerinin de kısalması hedefleniyor. Öte yandan ekspres olarak adlandırılan seferlerde fiyat farkı uygulanabileceği de belirtiliyor.