Schengen vizesi için skandal iddia: Botlarla bloke edip bin euroya satıyorlar

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının ve turizm acentelerinin adeta kabusu haline gelen Schengen vizesi randevu süreçlerine ilişkin şok edici açıklamalarda bulundu.

AB Komisyonu'nun yayımladığı resmi vize istatistiklerinin ardından konuşan Bağlıkaya, Türk vatandaşlarının daha vize başvuru aşamasına dahi geçemeden, sistemik engeller ve dijital manipülasyonlar nedeniyle doğrudan sistemin dışına itildiğini vurguladı. Konsoloslukların sınırlı sayıda açtığı randevuların organize şebekeler tarafından "bot yazılımlarla" anında bloke edildiğini iddia eden Bağlıkaya, bu randevuların fahiş fiyatlarla karaborsada satıldığını belirterek "Bu duruma artık bir dur denilmeli" çağrısında bulundu.

TÜRKİYE BAŞVURUDA DÜNYA İKİNCİSİ AMA KOTALAR KISILIYOR

AB Komisyonu tarafından yayımlanan resmi 2025 yılı Schengen vize istatistiklerine göre, dünya genelinde Schengen bölgesi ülkelerine yönelik toplam vize başvuru sayısı 11 milyon 934 bin 106'ya ulaşırken, küresel ret oranı yüzde 14,8 olarak gerçekleşti.

Türkiye, 1 milyon 268 bin 376 başvuru ile Çin'in hemen ardından dünyada en çok Schengen vizesi talep eden ikinci ülke unvanını korudu. Türkiye'den yapılan başvurulardaki resmi ret oranı ise yüzde 14,6 seviyesinde seyretti. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'den Schengen bölgesine yönelik vize randevularında genel olarak yüzde 8 oranında bir artış kaydedilmesine rağmen, Türk seyahat acentelerinin lokomotifi konumundaki İtalya ve Fransa gibi ülkelere yapılan başvuru sayılarında dramatik gerilemeler yaşandığına dikkat çekti.

İTALYA BAŞVURULARI %32,3 ORANINDA ÇAKILDI!

AB Komisyonu'nun resmi verilerindeki en çarpıcı çelişki, Türk vatandaşlarının İtalya ve Fransa konsolosluklarına yapabildikleri başvuru sayılarındaki sert düşüş oldu. Verilere göre, 2025'te İtalya'ya vize başvurusu yapmayı başarabilen Türk vatandaşlarının sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 32,3 oranında azaldı. Benzer şekilde, Fransa'ya yapılabilen başvuru sayısı da yüzde 6'ya yakın geriledi.

Açıklanan bu verilerin madalyonun sadece bir yüzünü gösterdiğini belirten Bağlıkaya, şu teknik tespiti paylaştı:

RANDEVULAR KARABORSADA: 1.000 EURO!

Vize randevu sistemlerindeki operasyonel zafiyetlerin ve denetimsizliğin illegal bir pazar yarattığını belirten TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, vize aracı kurumlarının sistemlerinin manipüle edildiğini şu sözlerle anlattı:

"Mevcut dijital uygulamalar nedeniyle vatandaşlarımız mağdur ediliyor. Sınırlı sayıda ve tamamen zamansız şekilde açılan randevular, özel yazılımlı bot hesaplar aracılığıyla saniyeler içinde bloke ediliyor. Konsolosluklar veya aracı kurumlar randevu sistemlerini gece yarısı, pazar günü ya da bayram sabahı gibi hiç akla gelmeyecek saatlerde yayına alıyor. Normal bir vatandaşın bunu takip edip randevu yakalaması imkansız. Sonrasında bu botların kapattığı randevular; karaborsada 300, 500, hatta acil seyahati olan iş insanlarına ve vatandaşlara bin euroya (1.000 €) varan fahiş fiyatlarla el altından satılıyor. Türk vatandaşlarının parası ve seyahat özgürlüğü siber fırsatçılar tarafından gasp ediliyor. Dışişleri Bakanlığı ve ilgili AB misyonları bu duruma acilen müdahale etmelidir."