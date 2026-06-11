Savunma sanayi devi satışa çıkarıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım sıfatıyla idaresini yürüttüğü Assan Group Makine Savunma Sanayi Anonim Şirketi bünyesindeki varlıkların bir araya getirilmesiyle teşkil edilen "Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nü cebri icra yöntemiyle satışa çıkardığını ilan etti.

İhale dosyasının muhteviyatını oluşturan ticari ve iktisadi bütünlük; ilgili firmanın savunma sanayisi alanındaki faaliyetlerinde kullanılan taşınmazlarını, ön tahsis hakkı bulunan arazilerini, makine parkını, teknik teçhizatını, demirbaş varlıklarını, finansal kiralama kontratlarına bağlı mallarını, tescilli markalarını, internet alan adını ve taraf konumunda olduğu ticari sözleşmeleri kapsıyor.

KATILIM BEDELLERİ VE TEMİNAT TUTARI

Gerçekleştirilecek ihale için tespit edilen tahmini piyasa değeri (muhammen bedel) 416 milyon 500 bin ABD doları olarak deklare edildi. Söz konusu ihaleye iştirak etmeyi hedefleyen şirketlerin ya da şahısların, 41 milyon 650 bin ABD doları değerinde teminat tutarını fona yatırmaları mecburi tutuluyor.

Bununla birlikte, ihaleye katılacak olanların şartnameyi tetkik edebilmeleri yahut edinebilmeleri adına 50 bin ABD doları; bilgi odasına erişim sağlamak ve üretim tesislerini yerinde ziyaret edebilmek için ise 100 bin ABD doları tutarında bir ödeme yapması zorunluluk arz ediyor. İlgili bilgi odası, 10 Haziran 2026 tarihi ile 6 Temmuz 2026 tarihi arasındaki zaman diliminde incelemeye açık tutulacak.

İHALE 8 TEMMUZ'DA İSTANBUL'DA YAPILACAK

Satın alma tekliflerinin peşin ödeme esası üzerinden ve ABD doları para birimi cinsinden sunulacağı ihalede, kapalı zarf usulü ile açık artırma yöntemi birlikte icra edilecek.

Mali ve idari zarflardan meydana gelen teklif paketlerinin, en geç 7 Temmuz 2026 günü saat 16:00'ya kadar Satış Komisyonu'na şahsen ve elden teslim edilmesi gerekiyor.

Dev ihale, 8 Temmuz 2026 tarihinde saat 11:00'de TMSF'nin İstanbul Esentepe'de yer alan yönetim merkezinde organize edilecek.

Alınan kapalı zarflı tekliflerin açılma işleminin tamamlanmasının ardından açık artırma safhasına geçiş yapılacak. Sunulan en yüksek teklifin belirlenen muhammen bedelin altında kalması vaziyetinde, Fon Kurulu tarafından alınacak karar doğrultusunda 10 Temmuz 2026 tarihinde pazarlık yöntemi uygulanarak ihaleye devam olunabilecek.