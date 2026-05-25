Savaşı fiyatlayan hisseler rekora koşuyor

Jeopolitik risklerin azalması ve enerji maliyetlerinin gerilemesiyle birlikte küresel merkez bankalarının uzun vadede faiz indirim döngüsüne geri dönebileceğini fiyatlayan hisse senedi piyasaları rekor peşinde koşuyor.

ABD borsalarında Dow Jones endeksi 50 bin puan sınırını aşarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaşırken, S&P 500 endeksi ise üst üste sekizinci haftalık yükselişini tamamlayarak muazzam bir ralliye imza attı. Tahvil piyasasındaki oynaklığa meydan okuyan küresel risk iştahındaki bu geri dönüş, yatırım uzmanlarını Avrupa hisseleri, gelişmekte olan piyasalar ve yaklaşan dev halka arz projelerine yönelik yeni stratejiler belirlemeye itti.

ASYA VE AVRUPA'DA ALICILI SEYİR HAKİM

Küresel piyasalardaki bu büyük yükseliş havasına Asya cephesinde Japonya’nın Nikkei endeksi liderlik ederken, Avrupa borsaları da haftayı pozitif bölgede kapatarak ralliye eşlik etti. Morningstar Baş Hisse Stratejisti Michael Field, ABD borsalarındaki doymuşluğa alternatif arayan yatırımcılar için Avrupa hisse senetlerinde hâlâ çok ciddi yukarı yönlü potansiyeller barındığını açıkladı. Field, Avrupa genelinde en az yüzde 5'lik ek bir büyüme marjı öngördüklerini belirtirken, özellikle tüketici odaklı şirketlerin adil değer tahminlerine kıyasla yüzde 20 ila 25 arasında son derece cazip iskontolarla işlem gördüğünü vurguladı.

Son dönemde küresel piyasalarda doların sınırlı da olsa güç kaybetmesinin Avrupa merkezli ihracatçı şirketlere can suyu olduğunu ifade eden uzmanlar, Avrupa'daki sağlık sektörünün de mevcut seviyelerde ciddi oranda ucuz kaldığına dikkat çekiyor.

SAVUNMA SANAYİİ 15 YILLIK DEV BİR YATIRIM TEMASINA DÖNÜŞÜYOR

Yatırım stratejistleri, Orta Doğu'daki uzlaşı adımlarına rağmen jeopolitik savunma hatlarının korunacağını ve NATO ülkelerinin savunma kapasitelerini artırma çabalarının süreceğini öngörüyor.

Bu kapsamda, son dönemde borsa genelindeki kâr realizasyonları nedeniyle baskı altında kalan Avrupa savunma sanayii hisselerinin, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için kaçırılmayacak bir fırsat sunduğu belirtiliyor. Uzmanlar, savunma harcamalarının önümüzdeki 10 ila 15 yıl boyunca küresel piyasalardaki en güçlü ve en istikrarlı büyüme temalarından biri olmaya devam edeceğini kaydediyor. Teknoloji ve yapay zeka hisselerinin de küresel likiditeden en büyük payı alarak lokomotif rolünü sürdüreceği tahmin ediliyor.

SPACEX HALKA ARZI PİYASAYI SALLAMAYA HAZIRLANIYOR

Finans dünyasında heyecan yaratan bir diğer bomba açıklama ise halka arz (IPO) pazarından geldi. AlphaCore Wealth Advisory Baş Yatırım Stratejisti David Stubbs, ABD’de yakın dönemde çok yoğun ve milyar dolarlık bir halka arz fırtınasının kopmak üzere olduğunu müjdeledi.

Özellikle Elon Musk’ın uzay teknolojileri şirketi SpaceX’in borsaya açılma hazırlıklarının küresel yatırımcılar arasında devasa bir iştah yarattığı belirtilirken, önümüzdeki süreçte yapay zeka ve yüksek teknoloji odaklı birçok unicorn şirketin de halka arz kervanize katılacağı aktarıldı. Portföy yönetiminde bu dönemde geniş piyasa büyümesinden istikrarlı faydalanmak adına endeks bazlı pasif yatırım stratejilerinin öne çıktığını belirten Stubbs, aktif risklerin ise özel piyasalar ve alternatif alanlarda alınması tavsiyesinde bulundu.

YABANCI SERMAYE GELİŞMEKTE OLAN PİYASALARA GERİ DÖNÜYOR

Küresel sermaye akışlarında yaşanan bir diğer radikal kırılma ise uzun yıllardır baskılanan gelişmekte olan piyasalara (Emerging Markets) yönelik gerçekleşiyor. Wellington Management Stratejisti Andrew Heiskell, gelişen ülke borsalarında temel ekonomik göstergelerin ve makro dengelerin uzun bir aradan sonra yeniden güçlenmeye başladığını duyurdu.

Yıllardır küresel fonlardan hak ettiği payı alamayan ve bu nedenle çarpan bazında oldukça ucuz ve iskontolu kalan gelişmekte olan piyasaların, batı borsalarındaki yüksek çarpanlardan kaçan küresel likidite için yeni bir cazibe merkezi olacağını belirten Heiskell, sermaye akışlarının bu bölgeye kaymasıyla birlikte gelişen ülke borsalarında yeni ve uzun soluklu bir boğa piyasasının başlayabileceğini vurguladı.